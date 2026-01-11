الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

متر الباركيه بـ740 جنيها، أسعار مواد التشطيب بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار مواد التشطيب
أسعار مواد التشطيب
أسعار السيراميك والجرانيت والرخام البورسلين أسعار مواد التشطيب استقرارها النسبي حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية، مساء اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في ظل هدوء حركة البيع والشراء واستقرار سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين، حسب التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية 

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

 

أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

 

•  سيراميك حوائط 25× 20 سم: سجل سعر المتر 118 جنيهًا.
• سيراميك أرضيات 60× 60 سم  : بلغ نحو   150 جنيهًا للمتر.
• باركيه سمك 8 مم ألماني: سجل حوالي 740  جنيهًا للمتر.
• جرانيت أحمر أسواني: سجل 922 جنيهًا للمتر.
• رخام تريستا  : سجل  628 جنيهًا للمتر.

 

السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين وأهميتها في السوق

 

تُعد مواد التشطيب مثل السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين من العناصر الأساسية في تشطيب الوحدات السكنية والتجارية، حيث تُستخدم في الأرضيات والحوائط والمطابخ والحمامات، ما يجعل تحركات أسعارها مؤثرة بشكل مباشر على تكلفة التشطيب النهائية.

أسعار مواد التشطيب، فيتو
أسعار مواد التشطيب، فيتو

أنواع مواد التشطيب المتداولة في السوق

تنقسم مواد التشطيب المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

السيراميك:
يُستخدم على نطاق واسع في الأرضيات والحوائط، ويتميز بتنوع أشكاله وأسعاره.

البورسلين:
يتميز بدرجة صلابة أعلى ومقاومة للمياه والخدش، ويُستخدم في الأماكن ذات الاستخدام المكثف.
الجرانيت:

يُعد من الأحجار الطبيعية عالية التحمل، ويُستخدم في الأرضيات والمطابخ والواجهات.

الرخام:
يتميز بمظهره الجمالي الفاخر، ويُستخدم في التشطيبات الراقية والسلالم والأرضيات.


العوامل المؤثرة على أسعار السيراميك والجرانيت والرخام والبورسلين.

 

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تتأثر أسعار مواد التشطيب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والتصنيع
• أسعار الخامات المحلية والمستوردة
• سعر صرف العملات
• تكاليف النقل
• حجم الطلب في سوق التشطيبات.

دور مواد التشطيب في الاقتصاد


تلعب صناعة مواد التشطيب دورًا مهمًا في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع العقارات.

الجريدة الرسمية