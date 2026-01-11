الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن الأسمنت بالأسواق المحلية مساء اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الاسمنت، فيتو
سعر الاسمنت، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمنت، شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، لدى بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، مساء  اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، وسط ثبات أسعار مدخلات الإنتاج واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.


وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

سعر الاسمنت، فيتو 
سعر الاسمنت، فيتو 


أسعار الأسمنت على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الأسمنت الرمادي

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4046.67  جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

 

• أسمنت السويس: سجل سعر الطن حوالي  3450 جنيهًا.
• أسمنت السويدي: بلغ نحو  3650 جنيهًا للطن.
• أسمنت الفهد: سجل حوالي   3350 جنيهًا للطن.

سعر الاسمنت، فيتو
سعر الاسمنت، فيتو


الأسمنت وأهميته في السوق

يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الأسمنت المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الأسمنت الرمادي:

ويُعد الأكثر استخدامًا في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره على نطاق واسع في السوق المحلية.

الأسمنت الأبيض:

يُستخدم في التشطيبات والأعمال المعمارية الخاصة، ويتميز بلونه الفاتح وارتفاع تكلفته مقارنة بالأسمنت الرمادي.

الأسمنت المقاوم للكبريتات:

يُستخدم في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والأملاح، مثل محطات الصرف الصحي والمنشآت الساحلية.

سعر الاسمنت، فيتو 
سعر الاسمنت، فيتو 

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تتأثر أسعار الأسمنت بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والوقود
• أسعار المواد الخام
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب في قطاع التشييد والبناء
• حجم المعروض من المصانع المحلية.


الأسمنت ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الأسمنت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمنت تعاملات اليوم الأحد سوق مواد البناء سعر الاسمنت مشروعات البنية التحتية

مواد متعلقة

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم السبت

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي مساء اليوم السبت

آخر تطورات سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام التعاملات
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية