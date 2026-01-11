الأحد 11 يناير 2026
بسبب ظروف أمير الغناء الصحية، تأجيل حفل هاني شاكر ووائل جسار بأبوظبي

حفل هاني شاكر ووائل جسار، أعلنت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار وهانى شاكر، عن تأجيل حفل أبو ظبي ، ليصبح يوم 29 يناير الجاري، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها “شاكر”.

أزمة هاني شاكر الصحية 

وأكدت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 1275 جنيها وحتي 10 آلاف و600 جنيه

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت: إن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه علي نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل علي نفقته الخاصة.

الجريدة الرسمية