بسبب ظروف أمير الغناء الصحية، تأجيل حفل هاني شاكر ووائل جسار بأبوظبي

18 حجم الخط

حفل هاني شاكر ووائل جسار، أعلنت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار وهانى شاكر، عن تأجيل حفل أبو ظبي ، ليصبح يوم 29 يناير الجاري، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها “شاكر”.

أزمة هاني شاكر الصحية

وأكدت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 1275 جنيها وحتي 10 آلاف و600 جنيه

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت: إن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه علي نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل علي نفقته الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.