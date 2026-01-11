لميس الحديدي توجه رسالة لـ 120 مليون مصري قبل مواجهة السنغال الحاسمة

18 حجم الخط

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استعداد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال، مساء الأربعاء المقبل على ملعب بن بطوطة، مؤكدة أن هذا الوقت مخصص للدعم الكامل والمستمر للفراعنة وليس لإطلاق الانتقادات السلبية.

روح اللاعبين المقاتلة تعود بعد غياب طويل

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار:“المصريين فرحوا كتير جدًا في الشوارع بعد مباراة كوت ديفوار، والروح اللي اللاعبين بيلعبوا بيها كنا مفتقدينها من زمان. رجالة بتاكل النجيلة وبتقوم بكل الأدوار، كل واحد بيلعب كل الأدوار من أجل تحقيق الهدف. دي الروح اللي كنا مفتقدينها، وهي اللي رجعت شكل المنتخب والروح للمشجع المصري”.

وأوضحت أن الأداء الجماعي للفريق يمثل نموذجًا للالتزام والانضباط داخل الملعب، ويعكس الجدية والحماس التي يفتقدها المشجع المصري عادة في بعض البطولات السابقة.

دعوة لتأجيل الانتقادات والتركيز على النتائج

وتابعت لميس:“120 مليون مصري كلنا بنحب نقول رأينا، دلوقتي نسيب آراءنا وتحليلاتنا على جنب وأفكارنا، وده وقت الدعم الكامل والمستمر للمنتخب ولكابتن حسام حسن. أي ملاحظات ممكن نتناقش فيها بينا، لكن الآن المهم النتيجة وإحراز الثلاث نقاط والتأهل للنهائي”

وشددت على أن الأصوات الهدامة والمحبطة غير مرحب بها في الوقت الحالي، مؤكدة:“الناس اللي كان نفسها حسام حسن يفشل لأسباب تخصها أو لعدم قناعتها به كمدير فني، ده مش وقتكم على الإطلاق. مش هنسمح ببث الإحباط أو الرسائل السلبية”.

رسالة دعم لمحمد صلاح: أيقونة الفريق وقائد البطولة

وجهت لميس الحديدي رسالة خاصة للمواطنين المنتقدين لأداء محمد صلاح، قائلة:"الناس اللي بتقعد تقول أداء صلاح كذا، مش شايفين الصحافة الأجنبية بتكتب عنه إيه؟ صلاح هو العنوان الرئيسي في كل صحافة العالم. ده أيقونة الفريق، وأيقونة مصر اللي العالم كله شايفها. لازم نفخر بيه ونواصل الفخر به، ومحمد صلاح أثبت في هذه البطولة أنه القائد الحقيقي للفريق."

وأضافت لميس الحديدي:"مش عاوزين المنتخب يشوف أي حاجة على السوشيال ميديا إلا الدعم والتشجيع".

