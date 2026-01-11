أسامة عرابي: حسام حسن رد عمليًا على المشككين أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

منتخب مصر، أكد الكابتن أسامة عرابي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك حالة فرح كبيرة بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خاصة في ظل تشكيك البعض في قدرات المنتخب قبل البطولة، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن واللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.

وأضاف عرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: «إن شاء الله المشوار يكمل على خير ونفرح جميعًا بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب».

حسام حسن قرأ كوت ديفوار بذكاء وأغلق مفاتيح اللعب من الأطراف

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه قدم قراءة فنية ممتازة لمنتخب كوت ديفوار، وهو الأمر الذي لفت انتباهه بشدة خلال المباراة.

وأوضح أن الجهاز الفني نجح في إغلاق مفاتيح اللعب من الأطراف، وضيّق المساحات بشكل كبير على لاعبي كوت ديفوار، ما أفقدهم الخطورة الهجومية المعتادة.

3 قلوب دفاع و2 ارتكاز..تنظيم دفاعي محكم واستغلال مثالي للهجمات المرتدة

وأشار عرابي إلى أن اللعب بطريقة 3 قلوب دفاع مع ثنائي ارتكاز منح المنتخب توازنًا كبيرًا بين الدفاع والهجوم، وساهم في تقليل خطورة المنافس.

وأكد أن منتخب مصر استغل الهجمات المرتدة بشكل مثالي، موضحًا أن كل فرصة تقريبًا تحولت إلى هدف، وهو ما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والانضباط التكتيكي.

إدارة المباراة كانت موفقة فنيًا وذهنيًا طوال اللقاء

وشدد عرابي على أن الطريقة والأسلوب اللذين أدار بهما حسام حسن المباراة كانا جيدين للغاية، سواء من حيث اختيار التشكيل، أو التعامل مع مجريات اللقاء، أو الحفاظ على التركيز حتى اللحظات الأخيرة.

إمام عاشور نجم المباراة ورهان حسام حسن كسب التحدي

واختتم أسامة عرابي تصريحاته بالإشادة بـ إمام عاشور، مؤكدًا أنه كان من نجوم اللقاء، وأن الرهان الذي وضعه عليه حسام حسن جاء في محله تمامًا.

وأوضح أن إمام عاشور نجح في نقل الهجمة من وسط ملعب مصر إلى مرمى كوت ديفوار بسلاسة، وصنع هدفين حاسمين لكل من عمر مرموش ومحمد صلاح، إلى جانب قيامه بأدوار دفاعية قوية.

وأكد أن النقطة الأهم كانت دوره المحوري في بناء الهجمة والتحول السريع من الدفاع للهجوم، ما جعله أحد أبرز لاعبي المباراة.

