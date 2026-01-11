تفاصيل اجتماع علام مع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية

18 حجم الخط

عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة القضائية المشرفة على المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك في إطار المتابعة المباشرة للاستعدادات النهائية قبل انطلاق الانتخابات.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات التنظيمية والإجرائية الخاصة بسير العملية الانتخابية، بما يكفل تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وضمان تيسير مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الإدلاء بأصواتهم داخل مقار الاقتراع المختلفة.

وأكد نقيب المحامين خلال اللقاء على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما يحقق خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس مكانة نقابة المحامين ودورها الوطني والمؤسسي.

وتستعد 19 نقابة فرعية للمحامين لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجالسها، والمقرر إجراؤها يوم السبت 17 يناير المقبل، في إطار جدول زمني معتمد يهدف إلى تجديد مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل العمل النقابي، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للمحامين في مختلف المحافظات.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

وتُجرى انتخابات النقابات الفرعية هذا العام على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى عددًا من النقابات الفرعية في محافظات الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى محافظات القناة وسيناء، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف تخفيف العبء الإداري وضمان حسن الإشراف على العملية الانتخابية، بما يحقق النزاهة والشفافية في جميع مراحلها.

الإجراءات التمهيدية لانتخابات المرحلة الأولى

وأعلنت النقابة العامة الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية للمرحلة الأولى، وفي مقدمتها فتح باب الترشح، وفحص ملفات المرشحين، والفصل في الطعون والتنازلات، وصولًا إلى اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة الانتخابية على مقاعد النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية، وشهدت هذه المرحلة إقبالًا ملحوظًا من المحامين الراغبين في الترشح، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في العمل النقابي.

نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 19 نقابة فرعية، هي: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، حيث يتنافس المرشحون في كل نقابة فرعية على منصب النقيب الفرعي ومقاعد العضوية المختلفة.

قرارات مجلس المحامين

وأصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشحًا.

(69) على مقعد النقيب

(110) على مقعد الشباب

(465) على مقعد الأعضاء

