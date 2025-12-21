كل ما تريد معرفته عن انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

تستعد ١٩ نقابة فرعية للمحامين لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجالسها، والمقرر إجراؤها يوم السبت 17 يناير المقبل، في إطار جدول زمني معتمد يهدف إلى تجديد مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل العمل النقابي، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للمحامين في مختلف المحافظات.



انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

وتُجرى انتخابات النقابات الفرعية هذا العام على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى عددًا من النقابات الفرعية في محافظات الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى محافظات القناة وسيناء، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف تخفيف العبء الإداري وضمان حسن الإشراف على العملية الانتخابية، بما يحقق النزاهة والشفافية في جميع مراحلها.



الإجراءات التمهيدية لانتخابات المرحلة الأولى

وأعلنت النقابة العامة الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية للمرحلة الأولى، وفي مقدمتها فتح باب الترشح، وفحص ملفات المرشحين، والفصل في الطعون والتنازلات، وصولًا إلى اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة الانتخابية على مقاعد النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية. وشهدت هذه المرحلة إقبالًا ملحوظًا من المحامين الراغبين في الترشح، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في العمل النقابي.



نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 19 نقابة فرعية، هي: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، حيث يتنافس المرشحون في كل نقابة فرعية على منصب النقيب الفرعي ومقاعد العضوية المختلفة.

قرارات مجلس المحامين

وأصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشحًا.

(69) على مقعد النقيب

(110) على مقعد الشباب

(465) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفق الحصر العددي النهائي للمرشحين للمرحلة الأولى فقد تم إعداد الكشوف النهائية بأسماء المرشحين.



وتشهد الفترة التي سبقت موعد الاقتراع نشاطًا مكثفًا من جانب المرشحين، الذين حرصوا على التواصل مع أعضاء الجمعيات العمومية داخل النقابات الفرعية، وعرض برامجهم الانتخابية التي ركزت في مجملها على قضايا تحسين الخدمات النقابية، والدفاع عن حقوق المحامين، وتطوير آليات الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب معالجة المشكلات العملية التي تواجه المحامين داخل المحاكم والنيابات.





ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت داخل مقار النقابات الفرعية واللجان المحددة بكل محافظة، في إطار من التنظيم والانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية التصويت وحرية الاختيار. ويعقب غلق صناديق الاقتراع بدء أعمال الفرز داخل اللجان، بحضور ممثلي المرشحين، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفرز واعتمادها وفق القواعد المنظمة.





وأكدت النقابة العامة للمحامين، أن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف نقابي كامل، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية واللائحية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، مشددة على أهمية التزام الجميع بالروح النقابية واحترام نتائج الانتخابات، باعتبارها تعبيرًا عن إرادة الجمعية العمومية.

