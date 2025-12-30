نقابة المحامين تقرر عرض الميزانيات على الأعضاء قبل انتخابات الفرعيات

18 حجم الخط

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، وبما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين.

انتخابات فرعيات المحامين

وأسفر الاجتماع، عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة، في مقدمتها وضع ضوابط واضحة تكفل إجراء الانتخابات في سهولة ويسر، مع الحفاظ على جوهر العملية الانتخابية وتحقيق أهدافها النقابية، على أن يتم الإعلان عن هذه الضوابط تفصيليًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ميزانيات المحامين

كما قرر الاجتماع عرض ميزانيات النقابات على الجمعيات العمومية قبل موعد الانتخابات، بما يتيح للمحامين الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها أثناء العملية الانتخابية

