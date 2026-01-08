هل نشهد زيادات جديدة في أسعار الدواجن قبل رمضان؟ وزير الزراعة يرد

18 حجم الخط

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والقطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن، لضمان استقرار أسعار الدواجن وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن هذه الجهود تهدف لدعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة.

نقاط بيع بأسعار مخفضة خلال 15 يومًا لتلبية احتياجات المواطنين البسطاء

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الوزارة ستخصص خلال أسبوعين أماكن بيع مباشرة لمنتجاتها بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة التموين، لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن الوفرة الغذائية متاحة بالفعل في السوق مع تجاوز حجم التصدير 9.2 مليون طن من منتجات الوزارة.

استقرار أسعار الكتكوت والدواجن بعد انتهاء أزمة المنتجين

ونفى علاء فاروق ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتفاع أسعار الكتكوت إلى 20 و25 و30 جنيها، مؤكدًا أن أزمة منتجي الدواجن قد انتهت والأسعار مستقرة، وأن أي زيادة طفيفة مؤقتة ستعود إلى قيمتها الطبيعية قريبًا.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الدواجن تخطت 100 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة القطاع وأهميته في دعم الأمن الغذائي.

دعم صغار المربين وحماية منظومة الإنتاج من العقبات

وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تضع دعم صناعة الدواجن على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار الدعم للاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره الشريك الأساسي للوزارة، مع الحرص على حماية حقوق صغار المربين وتذليل أي عقبات تواجههم لضمان استمرارهم ضمن منظومة الإنتاج دون خسائر.

رؤية الرئيس السيسي لتطوير الزراعة محور استقرار الأسواق

واختتم علاء فاروق حديثه بالإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن توفير المنتجات الغذائية، واستقرار الأسعار، ودعم المنتجين المحليين من أهم أولويات الحكومة، بما يضمن أسرة مصرية مستقرّة اقتصاديًا وقادرة على تلبية احتياجاتها بسهولة.

