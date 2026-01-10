رئيس اتحاد منتجي الدواجن: ارتفاع الأسعار مؤقت والسوق يشهد وفرة خلال رمضان

18 حجم الخط

أسعار الدواجن، أكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الارتفاع النسبي في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى زيادة الطلب الموسمي، تزامنًا مع إفطار الأقباط بعد الصيام الصغير، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهري رجب وشعبان، نافيًا وجود أي مبالغة أو تعمد لرفع الأسعار.

الدواجن سلعة طازجة لا تقبل التخزين

وأوضح العناني أن الدواجن تُعد سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار، إذ يجب بيعها في يومها، مؤكدًا أن أي تحرك في الأسعار تحكمه فقط قوى العرض والطلب، ولا توجد جهة قادرة على التحكم في الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

إنتاج الدواجن يفوق الاستهلاك والأسعار أقل من التكلفة

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن جهود الدولة في توفير الأعلاف والعملات الأجنبية ساهمت في توافر كميات كبيرة من الجدود، وهي أساس الصناعة، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة وتجاوز حجم الاستهلاك المحلي.

وأضاف أن أسعار فراخ التسمين تراجعت في وقت سابق إلى 55 جنيهًا للكيلو، رغم أن التكلفة الفعلية تصل إلى 70 جنيهًا، كما سجل سعر البيض ما بين 105 و110 جنيهات.

الشتاء وارتفاع تكلفة انتاج الدواجن

لفت العناني إلى أن فصل الشتاء يشهد عادة ارتفاعًا في التكلفة الإنتاجية نتيجة زيادة نفقات التدفئة والوقود، إلى جانب تراجع كفاءة بعض المزارع، وهو ما أسهم مع زيادة الطلب في تحسن التوازن بين العرض والطلب ورفع الأسعار تدريجيًا من 55 جنيهًا إلى 65 ثم 75 جنيهًا.

وأوضح أن السعر الحالي بلغ 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلك بعد إضافة هامش تداول يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

سعر عادل ولا مبالغة.. وكيلو الجبنة يساوي ثلاث فراخ

وردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن ارتفاع الأسعار بنسبة 16%، شدد العناني على أن السعر الحالي عادل وغير مبالغ فيه، مؤكدًا أن كيلو الجبنة يوازي سعر ثلاث دجاجات، ما يعكس تنافسية سعر الدواجن مقارنة بغيرها من البروتينات.

دورات إنتاجية مكثفة استعدادًا لرمضان

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المنتجين على الدورات الإنتاجية الخاصة برمضان، حيث تسعى المزارع لتغطية احتياجات السوق حتى العاشر من الشهر الكريم، لافتًا إلى أن تكلفة الكتكوت اقتربت من 20 جنيهًا، قبل أن يرتفع سعره ثم يعاود الانخفاض مجددًا مع زيادة المعروض.

وفرة المعروض تطمئن السوق خلال رمضان

وأكد رئيس الاتحاد أن كميات الكتاكيت زادت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعني وفرة كبيرة في المعروض، مشددًا على أن الأسعار الحالية أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وحول تلويح وزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد في حال استمرار ارتفاع الأسعار، قال العناني إن لا أحد يملك التحكم في أسعار الدواجن، لأنها منتج طازج لا يُخزن، معربًا عن اطمئنانه الكامل بأن المعروض المرتفع سيحافظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، وتوافر الدواجن بكميات كافية للمواطنين.

