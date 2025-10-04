أحمد كريمة يكشف حكمة أبي بكر الصديق في اختيار مكان دفن النبي والشفرة الربانية لغسله

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن جوانب العظمة في شخصية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مؤكدًا أن مواقفه في أصعب اللحظات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دليلًا على الثبات والرشاد.

صدمة وفاة النبي وموقف أبي بكر

أوضح الدكتور كريمة أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت صدمة كبيرة بين الصحابة، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غاضبًا: "والله من يزعم أن النبي مات أضرب عنقه".

وأضاف: هنا برز دور أبي بكر الصديق، حيث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن وجهه الشريف، وقال كلمته العظيمة: "طبت حيًا وميتًا"، مشيرًا إلى أن الله أكرمه بأن يشم رائحة النبي الطيبة في حياته وبعد وفاته.

ثم أضاف أبو بكر مؤكدًا: "والله ليجمع الله عليك موتتين"، في إشارة إلى أن الأنبياء أحياء في قبورهم.

الخطبة التي أعادت المسلمين إلى رشدهم

وأكمل خلال برنامج "الكنز"، الذي يقدمه أشرف محمود المذاع على قناة "الحدث اليوم": بعدها صعد أبو بكر المنبر وواجه حالة الاضطراب بخطاب حاسم، فقال:"أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"، ثم تلا قول الله تعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144].

وواصل: بهذه الكلمات زال اضطراب الصحابة، وأيقن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى.

حسم الخلاف حول مكان الدفن

عندما اختلف الصحابة في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، بين الكعبة أو البقيع أو بيت المقدس، حسم أبو بكر الجدل بقوله:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي قُبض إلا دُفن حيث قُبض".

وبناءً على ذلك، كشفوا فراش النبي الشريف، وحُفر القبر في موضعه داخل حجرته الشريفة.

الشفرة الربانية في غسل النبي

توقف الدكتور كريمة عند لحظة الغسل، موضحًا أن الصحابة احتاروا: هل يُجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا؟ وبينما هم في حيرتهم، ألقى الله تعالى عليهم النعاس، ثم جاءهم صوت منادٍ غيبي يقول:"لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثيابه".

وتابع: فصبوا الماء على جسده الشريف ودلكوه فوق قميصه، في مشهد رباني يبرز خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه.

دروس وعِبر

أكد الدكتور أحمد كريمة أن هذه المواقف تكشف جوانب العظمة في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ ثبات عند الاضطراب: حين انهارت النفوس بعد وفاة النبي، رشاد عند الحيرة: حين حسم الخلاف في مكان الدفن، إيمان عميق: حين ذكر حياة الأنبياء في قبورهم.

وختم حديثه بأن سيرة أبي بكر تظل مدرسة في الحكمة واليقين، ومنارة تهدي المسلمين في أوقات الفتن والشدائد.

