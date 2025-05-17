السبت 17 مايو 2025
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حوادث

اليوم، نظر جلسة محاكمة 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي لاتهامهم باختلاس أحراز المخدرات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 5 موظفين بمصلحة الطب الشرعي، لاتهامهم باختلاس أحراز المخدرات المتحفظ عليها داخل مخازن المصحة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين الخمسة، وهم موظفين في مصلحة الطب الشرعي وبينهم عاملون في الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية وكيميائيون شرعيون، استغلوا مناصبهم لاختلاس كميات من المواد المخدرة المحفوظة بأمانتهم في المخازن الخاصة بالمصلحة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باختلاس تلك المواد بنية تملكها، كما أنهم قاموا بتزوير مستندات رسمية تتعلق بمحاضر الجرد والفرز، وذلك بتقليل الكميات المدونة مقارنة بالحقيقة، في محاولة لإخفاء سرقتهم وتضليل الجهات المختصة.

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محكمةجنايات القاهرة مخازن المصحة مصلحة الطب الشرعي

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