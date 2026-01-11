فلامنكو شرقي للفنانة بسمة البنداري في افتتاح معرض آثار معاصرة ببيت السناري

18 حجم الخط

تقدم الفنانة بسمة البنداري مساء اليوم فقرة الفنية ضمن برنامج افتتاح معرض «آثار معاصرة» في بيت السناري التابع لـمكتبة الاسكندرية، في إطار المزج بين الفنون البصرية والموسيقية، وتقديم تجربة ثقافية متكاملة.

وتعد بسمة البنداري من الأصوات التي تسعى إلى تقديم رؤية موسيقية معاصرة تنطلق من التراث الغنائي المصري، عبر مشروع فني يمزج بين الروح الشرقية وإيقاعات الفلامنكو، من خلال مصاحبة العود للجيتار، في حوار موسيقي تشاركي مع عازف العود المتميز إيهاب زكريا.

وقد شاركت بالغناء والتلحين في عدد من الأعمال الفنية المعروفة، من بينها أغنية فيلم «الأصليين»، كما قدمت أعمالًا غنائية وموسيقية على مسارح الدولة، من أبرزها مسرحية «أحوال شخصية»، إلى جانب مشاركتها بالأداء الصوتي في فيلم «للإيجار».

معرض آثار معاصرة

وجدير بالذكر أن بيت السناري الأثري بالقاهرة يستضيف المعرض الفني الدولي «آثار معاصرة» اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتنظيم سفارة النمسا والمركز الثقافي النمساوي بالقاهرة ومبادرة وحدات الحياة الدولية الفنية، وبمشاركة 21 فنانًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، وتنسيق الفنانة لينا أسامة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 24 يناير 2026، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

الفنانين المشاركين بمعرض آثار معاصرة

ومن المقرر أن يضم المعرض أعمال كل من: لينا أسامة، مهني ياؤد، فائق رسول، تانيا رشيد، شروق بنت فهد، عبد السلام سالم، أليكس سيجيرمان، أفيجيت موكيرجي، بريت بطرس غالي، كارمين بيترارو، سيسيليا فونج، يوليا موركوف، لين بيشيا، مايكل هايندل، بيتر بلودو، روايري أوبراين، سكايلر سميث، سابينا ديلاهاوت، توم شوانج، وهيروين سينز.

ويأتي معرض "آثار معاصرة" في إطار دعم التبادل الثقافي الدولي

