أخبار مصر

مدبولي: الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات المساهمة في تعزيز القيمة المضافة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "سي إي سي" (CEC) لإنتاج "رولمان البلي"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.

جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار "صنع في مصر" في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في خطوط إنتاج المصنع التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم، وفي غضون ذلك، قدم روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحًا أشار فيه إلى أن مصنع «سي إي سي» يقوم بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل "رولمان البلي" وكراسي التحميل والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا؛ بما يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة للمرحلة الحالية، لافتًا إلى أن المصنع سيكون له توسعات خلال الفترة المقبلة.

 توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي 

وأكد روفائيل عماد، أن هذا المصنع يُعد الأول من نوعه لإنتاج "رولمان البلي" في مصر، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة؛ بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية؛ مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء رولمان البلي منطقة السخنة الصناعية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس رئيس الوزراء

