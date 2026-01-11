بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، الاقتصادية تواصل محاكمة البلوجر شاكرمحظور بتهم الإساءة للقيم المجتمعية

18 حجم الخط

تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة البلوجر شاكر على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكشف المحامي محمود الشيشتاوي دفاع البلوجر شاكر، تفاصيل إلغاء قرار إخلاء سبيله وحبسه 45 يومًا.

أعلنت النيابة استئنافها على قرار إخلاء سبيله وقررت المحكمة إلغاء القرار

وأعلنت النيابة استئنافها على قرار إخلاء سبيله وقررت المحكمة إلغاء القرار، وحبسته 45 يومًا أخرى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وكانت نيابة الشئون الإقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وفيما يخص المحتوى الذي يقدمه على منصات التواصل الاجتماعي، اعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته، موضحًا أنه كان يسعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وبالتالي زيادة الأرباح، ولم يكن يقصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.