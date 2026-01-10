انطلاق التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لترقيات "قضايا الدولة" بالإسكندرية

18 حجم الخط

انطلقت، صباح اليوم السبت، أعمال التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لترقية الدرجات القيادية بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، ضمن توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل وتحديث آليات العمل المؤسسي، تحت إشراف المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة.

وشهدت مقار هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية مشاركة فعّالة في أعمال التصويت.

وأدلى أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم إلكترونيًا من داخل مقار عملهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى محافظة القاهرة، وذلك في توقيت موحد على مستوى الجمهورية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

ويأتي تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في إطار خطة الهيئة لتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأعضاء، خاصة العاملين بمحافظات الأقاليم، وعلى رأسها الإسكندرية، مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية والسرية في عملية التصويت.



وأكدت الهيئة أن النظام الإلكتروني المستخدم مؤمَّن بالكامل، ويمنع التكرار أو التلاعب، مع إتاحة الفرز الآلي الفوري وإعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال التصويت مباشرة.

ويمثل انطلاق التصويت الإلكتروني نقلة نوعية وتاريخية في عمل الجمعيات العمومية داخل الهيئات القضائية، ويعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية «مصر 2030».

