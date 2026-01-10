تفوق كاسح، منتخب مصر يرسخ عقدة تاريخية لأفيال كوت ديفوار

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، حقق منتخب مصر فوزا مستحقا أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

وحسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من كان 2025، ليضرب موعدا مع مواجهة قوية أمام منتخب السنغال.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقيا المنتخبين في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 هدف فقط.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ضم تشكيل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

ضم تشكيل منتخب كوت ديفوار بقيادة مديره الفني إيمرسي فاي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.