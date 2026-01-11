الأحد 11 يناير 2026
حوادث

رصد 57 مخالفة مرورية وضبط 3 متعاطين للمواد المخدرة بالطرق الزراعية خلال 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات المراقبة الممثل في جهاز  الرادار المنتشر على الطرق المختلفة والتابع للإدارة العامة لمرور الجيزة، عددا من مخالفات زيادة السرعة على الطريق عن السرعة المقررة من الإدارة وعدم الاتزام بربط الحزام وغيرها من المخالفات.

وأسفرت عمليات الرصد خلال ٢٤ ساعة عن  ١٢٠ مخالفة منها ٥٧ سرعة زيادة عن المقررة على الطرق الصحراوية.

كما تمكنت إدارة مرور الجيزة  ضبط ٣ من قائدي مركبات النقل الثقيل متعاطين للمواد المخدرة من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

بينما أسفرت حملة مرورية مكبرة على الطرق الزراعية عن ضبط  ٧٥٠ مخالفة تجاوز سرعات و٨٠ مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، ٣٠ دراجة نارية مخالفة، ٢٢ مخالفة موقف عشوائى، ٥٥ مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

عقوبات مخالفات القواعد المرورية على الطرق 

-يعاقب من لا يلتزم بالمسار المحدد علي الطرق بغرامة  تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب جريمة  كسر الإشارة بغرامة تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب يرتكب جريمة الاعتداء علي  صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة،  تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

