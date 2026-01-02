نتائج حملة مرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الادارة العامة للمرور، استهدفت الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1102 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 53 دراجة نارية مخالفة، 74 مخالفة موقف عشوائى، 128 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

عقوبات مخالفات القواعد المرورية على الطرق

-يعاقب من لا يلتزم بالمسار المحدد علي الطرق بغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب جريمة كسر الإشارة بغرامة تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب يرتكب جريمة الاعتداء علي صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة، تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

-يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

