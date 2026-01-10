18 حجم الخط

أفادت قناة فوكس نيوز التلفزيونية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات ضد "داعش" الإرهابي في سوريا.

فوكس نيوز: الجيش الأمريكي يستهدف مجددا تنظيم داعش في سوريا



وقالت القناة: "هذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها الجيش الأمريكي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا".



وأضافت القناة في خبرها: "يقول المسؤولون إن ذلك جاء ثأرا لجنديين من القوات الأمريكية ومترجم قتلوا في سوريا في ديسمبر على يد مهاجم يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

الغارات الأمريكية على سوريا

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن، في 20 ديسمبر الماضي، بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردا على الهجوم الذي وقع في تدمر في 13 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وفي بداية يناير الجاري، نشر الجيش الفرنسي لقطات لغارة جوية نفذتها طائرات بريطانية وفرنسية قرب تدمر في محافظة حمص السورية استهدفت موقعا تحت الأرض لتنظيم "داعش".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الجو البريطاني والفرنسي نفذا ضربة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب منطقة تدمر في سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، مؤكدة تدمير الهدف بنجاح.

يذكر أن سوريا، انضمت في 12 نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

