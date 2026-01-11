الأحد 11 يناير 2026
حوادث

غلق الطريق الدائري للقوس الغربي بالاتجاهين لمدة 21 يوما

غلق طريق القوس الغربي
غلق طريق القوس الغربي في الاتجاهين، فيتو
تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الأحد الغلق المؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» في الاتجاهين، من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا حتى الخميس الموافق 29 يناير 2026م وذلك لمدة 21 يومًا.

وذلك في إطار تنفيذ  أعمال رفع الكمر الخرساني الخاصة بمشروع محور عمرو بن العاص، الذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والمشرف العام على تنفيذ المشروع.



ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددا من التحويلات المرورية المؤقتة لتسهيل حركة سير المركبات، حيث تم تحديد المسارات البديلة على النحو التالي:
 

_للقادم من مناطق صفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي: يتم استخدام المنزل الواقع قبل تقاطع محور عمرو بن العاص مباشرة بعرض ثلاث حارات، ثم المرور من أسفل محور عمرو بن العاص، والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري بعد تجاوز منطقة الأعمال.
 

_للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه مناطق صفط اللبن: يتم استخدام منزل محور عمرو بن العاص المستحدث المؤدي إلى منطقة منشأة البكاري، ثم المرور من أسفل المحور والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري من المطلع المستحدث بمنطقة منشأة البكاري، سواء في اتجاه مناطق صفط اللبن أو محور 26 يوليو. 
 

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي على لجان الجيزة في أول أيام الامتحانات (فيديو وصور)

