غلق الطريق الدائري للقوس الغربي بالاتجاهين لمدة 21 يوما

18 حجم الخط

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الأحد الغلق المؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» في الاتجاهين، من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا حتى الخميس الموافق 29 يناير 2026م وذلك لمدة 21 يومًا.

وذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاصة بمشروع محور عمرو بن العاص، الذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والمشرف العام على تنفيذ المشروع.





ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددا من التحويلات المرورية المؤقتة لتسهيل حركة سير المركبات، حيث تم تحديد المسارات البديلة على النحو التالي:



_للقادم من مناطق صفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي: يتم استخدام المنزل الواقع قبل تقاطع محور عمرو بن العاص مباشرة بعرض ثلاث حارات، ثم المرور من أسفل محور عمرو بن العاص، والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري بعد تجاوز منطقة الأعمال.



_للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه مناطق صفط اللبن: يتم استخدام منزل محور عمرو بن العاص المستحدث المؤدي إلى منطقة منشأة البكاري، ثم المرور من أسفل المحور والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري من المطلع المستحدث بمنطقة منشأة البكاري، سواء في اتجاه مناطق صفط اللبن أو محور 26 يوليو.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.