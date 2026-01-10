السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السلطات الإيرانية تدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع، ما القصة؟

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
18 حجم الخط

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، في تقرير لها اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية دعت المواطنين للنزول إلى الشوارع في يوم 12 يناير، للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

السلطات الإيرانية تدعو المواطنين إلى النزول إلى الشوارع لاحتجاجات مضادة على الاضطرابات

وقالت الهيئة: "يدعو مجلس تنسيق التنمية الإسلامية المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى الخروج في تجمعات عامة لإدانة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل".


وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات الاحتجاج ستبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يناير، الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بتوقيت موسكو في ساحة انقلاب في طهران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، “الريال الإيراني”.

الاحتجاجات في إيران 

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

 وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي. وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

تشهد إيران تضخما مرتفعا (حيث بلغ معدل التضخم السنوي 38.9% وفقا للبنك المركزي الإيراني)، ويتراجع الريال الإيراني بوتيرة متسارعة، إذ سجل في الأشهر الأخيرة أدنى مستوياته مقابل الدولار عدة مرات. قبل بضع سنوات، وقبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، كانت القيمة غير الرسمية للدولار حوالي 50 ألف ريال. أما الآن، فيبلغ سعر الدولار في السوق المفتوحة أكثر من 1.4 مليون ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الاحتجاجات في إيران طهران إسرائيل

مواد متعلقة

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تستخدم ملف السلاح كذريعة لتفكيك حزب الله

المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام

مونت كارلو: "إسرائيل" قدمت إلى واشنطن ملفا عن دعم إيران لحزب الله

ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

قصة الغراب في القرآن الكريم والحكمة من اختياره للدفن وحكم التشاؤم منه

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية