الحرس الثوري الإيراني يعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء "تنسيم" بأن عناصر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تمكنوا من اعتقال عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

مخابرات الحرس الثوري الإيراني تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي في إيران

وقالت الوكالة: "هيئة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت مواطن أجنبي أرسلته المخابرات الإسرائيلية إلى البلاد لجمع المعلومات وتقييم عواقب الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاؤها في داخل البلاد".

وفي السياق ذاته كشفت منصات إعلامية محلية اليوم السبت، أن مجموعة حنظلة نشرت قائمة من 600 عنصر على ارتباط بـ"الموساد" وهم متورطون في إثارة الفوضى بإيران.

مجموعة حنظلة تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

وأكدت مجموعة حنظلة أن عملاء الموساد يرتبطون بشخص يدعى مهرداد رحیمي وهو وكيل لـ"الموساد" في إيران وقد تورط بإثارة الفوضى والعنف.

وحذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيعتبر "عدوا لله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام بموجب القانون الإيراني.

المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام

وفي السياق ذاته بث التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات موحدي آزاد في وقت كان فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، قد لوحوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، ما يشير إلى توجه رسمي نحو تشديد القبضة الأمنية.

استمرار المظاهرات في إيران لأسبوعين

وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في عدة مدن اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب استياء شعبي من السياسات الحكومية.

وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة شملت اعتقالات واسعة وقيودا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد توصيف المحتجين بـ"أعداء الله" وهي تعد من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ تستخدم عادة في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثارت في مناسبات سابقة انتقادات دولية ومنظمات حقوقية، لما تحمله من تبعات قانونية وإنسانية جسيمة.

