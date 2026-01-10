تعرف على تحركات الذهب خلال 10 أيام من 2026

18 حجم الخط

تحركت أسعار الذهب بصورة ملحوظة خلال الأيام الأولى من العام الجارى داخل الأسواق والبورصات المحلية والعالمية.

وتأثرت أسعار الذهب بالعديد من العوامل الهامة على رأسها حرب فنزويلا وأمريكا والتى قامت مع بداية العام الجديد.

وجاءت أسعار الذهب مع بداية العام الجديد كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6825 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 5973 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5119 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47781 جنيها في محلات الصاغة.

واخذت اسعار الذهب فى التحرك الى ان وصلت لمستويات جديدة خلال تعاملات اليوم السبت 10 يناير 2026.

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6900 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6040 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5177 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 48320 جنيها في محلات الصاغة.

يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاستقرار الحذر، حيث يواصل الذهب ثباته عالميا مستقرا عند حاجز الــ 4507 دولارات للأوقية.

تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ويأتي الارتفاع خلال الأسابيع الماضية في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات والتقلبات المالية.

