الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خطوة استراتيجية، الاتحاد المصري للجولف يستعين بخبير عالمي لتطوير اللعبة

اتحاد الجولف
اتحاد الجولف
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد المصري للجولف (EGF)، برئاسة عمر هشام طلعت، عن تعيين الخبير البريطاني ستيوارت كلايتون، عضو رابطة محترفي الجولف (PGA)، مديرًا فنيًا للمنتخبات الوطنية ومسؤولًا عن برامج تطوير اللعبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الفني وبناء منظومة تطوير مستدامة للجولف في مصر.

ويمتلك كلايتون خبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عامًا في تدريب النخبة وتطوير مسارات اللاعبين، حيث شغل مناصب قيادية بارزة، من بينها مدير مسارات التطوير والتدريب في اتحاد الجولف الاسكتلندي، ومدير تدريب المدربين في «أكاديمية IMG» بفلوريدا، ورئيس قسم التعليم في أكاديمية  «جولف زون ليدبيتر» العالمية، إلى جانب عمله مستشارًا لهيئة «R&A» في عدد من الدول الأفريقية.

ويحمل كلايتون صفة المحترف الزميل في رابطة محترفي الجولف، ومدرب «ماستر» معتمد من «ليدبيتر»، كما تم اختياره ضمن أفضل 75 مدربًا دوليًا من قبل مجلة «جولف دايجست» عام 2020.

وسيتولى كلايتون الإشراف على وضع وتنفيذ مسار وطني لتطوير لعبة الجولف، يركز على اكتشاف المواهب، وتأهيل المدربين، وتوحيد أنظمة الأداء، ودمج التكنولوجيا وبيانات الأداء ضمن البرامج الوطنية.

من جانبه، أكد  أحمد شلقامي، رئيس المنتخبات الوطنية، أن هذا التعيين يعكس طموح الاتحاد لوضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تطوير الجولف، مشيرًا إلى أن خبرة كلايتون سيكون لها أثر ملموس في بناء منظومة تنافسية عالمية المستوى.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للجولف لتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، وترسيخ ثقافة الأداء العالي على مستوى اللاعبين والمدربين والأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري للجولف عمر هشام طلعت ستيوارت كلايتون

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

مقتل مسلح وإصابة الآخر، تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على حفلة حانوكا في أستراليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads