حصاد الإسكان في أسبوع، اجتماعات مكثفة وجولات ميدانية وقرارات لإزالة التعديات ودعم التنمية العمرانية (فيديوجراف)

18 حجم الخط

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا بالفيديو جراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 15 /11/ 2025 إلى 20 /11 /2025.



ففي يوم 20 /11/ 2025، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ مرافق المناطق الصناعية وشبكات الكهرباء بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن “العلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة”.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.

وجاء في التقرير في هذا اليوم، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر 13 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية مدن (العبور الجديدة – بورسعيد الجديدة "سلام" – السادات – دمياط الجديدة ) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي يوم 19 /11 /2025 استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، محمد سفيان سفير الجزائر لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية.

رحب المهندس شريف الشربيني بسفير الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والحرص على التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربى المشترك.

وفي هذا اليوم، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب باللواء محافظ بورسعيد بمقر وزارة الإسكان، مثمنًا التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في العديد من ملفات العمل المشتركة، مؤكدًا دعمه الكامل فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة خطة استعدادات محافظة بورسعيد للتعامل مع موسم الأمطار وهطول الأمطار بكثافة نتيجة التغيرات المناخية.

وفي نفس اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور وتعظيم الاستفادة منها، في إطار قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة ومتابعة جهود تنظيم وتنمية الإعلانات، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع دليل إرشادي لإعلانات الطرق يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة بكل المحافظات، لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخطط التطوير بالشركة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

في مستهل الاجتماع تقدم المهندس شريف الشربيني، بالشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي السابق، على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الشركة كما قدم الشكر لرؤساء الشركات التابعة بعدد من المحافظات الذين انتهت فترة مسؤوليتهم، متمنيا التوفيق لهم وللقيادة الجديدة الموجودة حاليا، مشيرًا إلى أننا نخدم وطننا في أي مكان نتواجد به.



وجاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التواصل الفعال مع ممثلى ونواب الشعب بمجلسى النواب والشيوخ، وفى إطار حرص المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الاستماع لكافة مطالب الشعب من خلال ممثيله بالبرلمان من خلال كافة قطاعات وزارة الإسكان والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، عقد المستشار سعيد صالح مستشار الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية مجموعة لقاءات وندوات نقاشية تهدف الى توعية السادة ممثلي القطاعات التابعة للوزارة بأهمية التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين الوزارة وممثلى الشعب من أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية.

وفي يوم 18 /11 /2025، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بكافة ملفات عمل الوزارة بمحافظات الجمهورية في إطار توجه الدولة في هذا الشأن، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بزيارة إلى محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات، يرافقه المهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الاسكان والمرافق

وجاءت الزيارة استكمالًا لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وفي يوم 17 /11/ 2025، جاء في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تحسين جودة الخدمات، ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة، نفذت أجهزة تنمية عدة مدن أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت منظومة النظافة والطرق والمرافق والزراعة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.

وكذا فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية حضارية متكاملة المرافق داخل المدن الجديدة، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم قريبًا تشغيل شبكات الاتصالات الأرضية وإتاحة التعاقد على الخطوط الأرضية للمستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار – قطاع (أ)، وذلك من خلال سنترال أكتوبر.

وفي يوم 16 /11/ 2025، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني في بداية الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من أهمية كبيرة وتمس حياة المواطنين مباشرة وتساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات "ديارنا" للإسكان المتوسط بـ6 مدن جديدة، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.



واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمشروع ديارنا بمدن (العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأكتوبر الجديدة)، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشددًا على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن نموذج وحدات مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط يتم تنفيذه للمرة الأولى من خلال وزارة الإسكان وتتنوع نماذج الوحدات به بمساحات تصل الى 153م2، وتم دراسة تنفيذ المشروع بتصميمات معمارية توفر مختلف سبل الراحة للمستفيدين بالوحدات، كما تم طرح جزء من المشروع بالمرحلة الأولى من الطرح المجمع لـ400 ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط، وسيتم طرح المشروع بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع.

وجاء في هذا اليوم تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع التعديات والظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، شنت أجهزة عدة مدن حملات لإزالة مخالفات البناء ووقف الأعمال بقطع الأراضي المخالفة، وضبط وصلات المياه الخلسة ورفع الإشغالات بعدة مدن.

كما عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو شركة المقاولون العرب، وممثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وممثلو وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

وفي إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن.

ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية – وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة – مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وفي يوم 15 /11/ 2025، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاع الأراضي الخاصة بهم والفائزين بالقرعات العلنية السابقة بمنطقتي القادسية والأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وستتم عملية التسليم وفق جدول زمني محدد ينتهي في 16 /3/ 2026.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار ضرورة الإسراع في تسليم الأراضي واستكمال المرافق والخدمات بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، دعمًا لخطة الدولة لتحقيق الاستقرار السكني وتوسيع فرص التنمية والاستثمار داخل المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.