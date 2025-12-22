الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تحديد سعر 2500 جنيه للطن، موعد وجدول توريد قصب السكر لموسم 2026

موسم توريد قصب السكر،
موسم توريد قصب السكر، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عن مواعيد انطلاق موسم توريد قصب السكر بمصانعها المختلفة، وذلك عقب إقرار سعر توريد القصب بواقع 2500 جنيه للطن، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد وتنظيم منظومة التوريد بما يضمن انتظام العملية الإنتاجية.

وقال الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة: إن تحديد مواعيد التوريد يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار داخل المصانع، وتيسير إجراءات استلام المحصول، وتعزيز التنسيق مع مزارعي القصب بمختلف المحافظات، بما يضمن أعلى كفاءة تشغيلية خلال الموسم.

وأوضح أن جدول بدء التوريد روعي فيه  التوزيع الجغرافي للمصانع وتوقيتات النضج المثلى لمحصول القصب، بما يسهم في رفع كفاءة التوريد والتصنيع، والحفاظ على جودة المحصول، وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

مواعيد بدء توريد قصب السكر بمصانع الشركة

مصنع أبو قرقاص: 1 يناير 2026

مصنع أرمنت: 15 يناير 2026

مصنع كوم أمبو: 15 يناير 2026

مصنع إدفو: 20 يناير 2026

مصنع جرجا: 1 فبراير 2026

مصنع نجع حمادي: 1 فبراير 2026

مصنع دشنا: 1 فبراير 2026

مصنع قوص: 1 فبراير 2026

وشدد العضو المنتدب التنفيذي على حرص الشركة على دعم الشراكة مع المزارعين، من خلال تنظيم عمليات التوريد بشكل عادل ومنتظم، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان سرعة الاستلام وعدم تكدس المحصول، بما ينعكس إيجابًا على جودة القصب وكفاءة الإنتاج.

وأكد استمرار التنسيق مع  الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم وتحقيق التوازن بين الطاقة الإنتاجية للمصانع والكميات الموردة.

أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لموسم

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية دعمًا للفلاح وتعزيزًا للأمن الغذائي، حيث تقرر:

سعر توريد قصب السكر: 2500 جنيه للطن

سعر توريد بنجر السكر: 2000 جنيه للطن

كما أقر المجلس أسعار توريد القمح لموسم 2025/2026 وفق درجات النظافة، بواقع:

2250 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5

2300 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23

2350 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد و جدول توريد قصب السكر لموسم 2026 جدول توريد قصب السكر لموسم 2026 السكر والصناعات التكاملية المصرية موسم توريد قصب السكر موسم 2025 2026 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية المحاصيل الاستراتيجيه شركة السكر والصناعات التكاملية

مواد متعلقة

التموين: إطلاق القافلة (15) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

وزير التموين يصدر قرارًا بغلق مصنع مخالف لتعبئة البوتاجاز

وزير التموين: منافذ «كاري أون» توفر السلع الغذائية من خلال 22 شركة تابعة للقابضة

"التموين" تفتتح الفرع الرابع لـ"كاري أون" بمدينة الإنتاج الإعلامي الثلاثاء

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads