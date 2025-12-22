بعد تحديد سعر 2500 جنيه للطن، موعد وجدول توريد قصب السكر لموسم 2026

18 حجم الخط

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عن مواعيد انطلاق موسم توريد قصب السكر بمصانعها المختلفة، وذلك عقب إقرار سعر توريد القصب بواقع 2500 جنيه للطن، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد وتنظيم منظومة التوريد بما يضمن انتظام العملية الإنتاجية.

وقال الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة: إن تحديد مواعيد التوريد يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار داخل المصانع، وتيسير إجراءات استلام المحصول، وتعزيز التنسيق مع مزارعي القصب بمختلف المحافظات، بما يضمن أعلى كفاءة تشغيلية خلال الموسم.

وأوضح أن جدول بدء التوريد روعي فيه التوزيع الجغرافي للمصانع وتوقيتات النضج المثلى لمحصول القصب، بما يسهم في رفع كفاءة التوريد والتصنيع، والحفاظ على جودة المحصول، وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

مواعيد بدء توريد قصب السكر بمصانع الشركة

مصنع أبو قرقاص: 1 يناير 2026

مصنع أرمنت: 15 يناير 2026

مصنع كوم أمبو: 15 يناير 2026

مصنع إدفو: 20 يناير 2026

مصنع جرجا: 1 فبراير 2026

مصنع نجع حمادي: 1 فبراير 2026

مصنع دشنا: 1 فبراير 2026

مصنع قوص: 1 فبراير 2026

وشدد العضو المنتدب التنفيذي على حرص الشركة على دعم الشراكة مع المزارعين، من خلال تنظيم عمليات التوريد بشكل عادل ومنتظم، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان سرعة الاستلام وعدم تكدس المحصول، بما ينعكس إيجابًا على جودة القصب وكفاءة الإنتاج.

وأكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم وتحقيق التوازن بين الطاقة الإنتاجية للمصانع والكميات الموردة.

أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لموسم

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية دعمًا للفلاح وتعزيزًا للأمن الغذائي، حيث تقرر:

سعر توريد قصب السكر: 2500 جنيه للطن

سعر توريد بنجر السكر: 2000 جنيه للطن

كما أقر المجلس أسعار توريد القمح لموسم 2025/2026 وفق درجات النظافة، بواقع:

2250 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5

2300 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23

2350 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5

