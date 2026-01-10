السبت 10 يناير 2026
ثقافة وفنون

بملامح حزينة، فيروز تصل كنيسة المحيدثة لوداع نجلها "هلي"

فيروز
فيروز
في ظهور نادر يملأه الحزن والوقار، وصلت السيدة فيروز، منذ قليل، إلى كنيسة سيدة المحيدثة في منطقة "بكفيا" بجبل لبنان، للمشاركة في مراسم وداع وتشييع جثمان نجلها الراحل هلي الرحباني.

ريما الرحباني ترافق والدتها

ورافقت فيروز في وصولها ابنتها المخرجة ريما الرحباني، التي بدت متأثرة بشدة وهي تساند والدتها في هذه اللحظات القاسية. 

وظهرت "جارة القمر" وهي ترتدي ملابس الحداد السوداء، بملامح غلب عليها الانكسار لفقدان نجلها، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان خصوصية العائلة في هذا المصاب الجلل.

 

مشهد الوداع داخل الكنيسة

وفور وصولها، توجهت السيدة فيروز إلى داخل الكنيسة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان نجلها، الذي اختار أن يرحل في صمت هادئ تمامًا كما عاش حياته بعيدًا عن صخب الأضواء. وقد سادت حالة من الصمت والخشوع داخل أروقة الكنيسة، حيث لم يقطعها سوى صلوات الموتى ودعوات الحاضرين من الدائرة الضيقة للعائلة والمقربين.

رحلة الأمومة والصبر

يأتي رحيل هلي الرحباني ليغلق فصلًا من قصص الصبر والتضحية في حياة فيروز؛ فالراحل الذي عانى من ظروف صحية خاصة منذ طفولته، كان المحرك الأول لمشاعر الأمومة الاستثنائية لدى فيروز، التي لم تتوانَ يومًا عن خدمته ورعايته بنفسها، بعيدًا عن أعين الإعلام والجمهور، معتبرة أن "هلي" هو بركة العائلة وهدوئها.

ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة عقب انتهاء مراسم الصلاة، ليرحل "هلي" تاركًا خلفه أمًا صابرة علمت العالم كيف يكون الحب والوفاء في أسمى صورهما.

