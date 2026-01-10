18 حجم الخط

في مستهل جولته اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرى السياحية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القرى السياحية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع مارينا 8 وفقا للجدول الزمني المستهدف للمشروع، مؤكدًا أهمية انتهاء المشروع في التوقيتات المحددة على أعلى مستوى بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع، ليتم تسليمه للحاجزين، موجهًا بتكثيف العمالة في بعض مناطق المشروع.

وتابع الوزير الأعمال الجارية بالبنية الخاصة بالمشروع والمرافق من مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء واتصالات والطرق الرئيسية والداخلية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لبحيرات نيو مارينا المرحلة الأولى، والموقف التنفيذي لمشروع البوغاز نيو مارينا، وكذا أعمال تطوير مدخل مارينا ٥.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد الأحد الموافق ١١ /١ /٢٠٢٦، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين المتقدمين للحجز بأنه سيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية وفقًا للجدول الزمني التالي:

يومي ١١، ١٢ يناير تخصيص وحدات ديارنا

ويومي ١٣، ١٤ يناير تخصيص وحدات ظلال

ويومي ١٨، ١٩ يناير تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور

ويومي ٢١،٢٠ يناير تخصيص وحدات الإسماعلية

وسوف يكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني.



