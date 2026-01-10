السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن إمكانية تجديد بطاقات ميزة من أي فرع غير المصدر البطاقة.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن العميل يمكنه استلام البطاقة المجددة عن  طريق التالي: 

عملاء البطاقات المدفوعة مقدما يتطلب زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع آخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء صناديق الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه يمكن إصدار صناديق الاستثمار المختلفة والاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لمصرفنا.

وفي سياق متصل يستفسر الكثير من عملاء البنك الأهلي حول خطوات استرداد صناديق الاستثمار.

وكشف مسؤولو بالبنك الأهلي أن الاسترداد من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال خدمة الأهلي نت خلال مواعيد العمل الرسمية بالسعر المعلن للوثيقة وفقًا للمحددات الواردة بنشرة إكتتاب كل صندوق.

الاقتراض بضمان الوثائق:- يجوز الاقتراض بضمان الوثائق من البنك الأهلي المصري، وذلك وفقًا لقواعد الإقراض السارية بالبنك.

يشار إلى أن البنك الأهلي يحرص على تطوير خدماته خلال الفترة الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي وخدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، حيث يطور من تلك الخدمات بشكل يتواكب مع تعليمات البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي.

تتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها في ما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاقات المدفوعة مقدما البنك الاهلي بنك الأهلي بطاقات ميزة عملاء البنك الاهلي البنك الأهلى المصرى البنك المركزى
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

خدمات

المزيد

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي بالصعيد

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية