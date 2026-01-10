هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن إمكانية تجديد بطاقات ميزة من أي فرع غير المصدر البطاقة.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن العميل يمكنه استلام البطاقة المجددة عن طريق التالي:

عملاء البطاقات المدفوعة مقدما يتطلب زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع آخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية شراء صناديق الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه يمكن إصدار صناديق الاستثمار المختلفة والاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لمصرفنا.

وفي سياق متصل يستفسر الكثير من عملاء البنك الأهلي حول خطوات استرداد صناديق الاستثمار.

وكشف مسؤولو بالبنك الأهلي أن الاسترداد من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال خدمة الأهلي نت خلال مواعيد العمل الرسمية بالسعر المعلن للوثيقة وفقًا للمحددات الواردة بنشرة إكتتاب كل صندوق.

الاقتراض بضمان الوثائق:- يجوز الاقتراض بضمان الوثائق من البنك الأهلي المصري، وذلك وفقًا لقواعد الإقراض السارية بالبنك.

يشار إلى أن البنك الأهلي يحرص على تطوير خدماته خلال الفترة الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي وخدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، حيث يطور من تلك الخدمات بشكل يتواكب مع تعليمات البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي.

تتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها في ما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

