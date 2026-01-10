السبت 10 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بمحاولة تهريب الحشيش بالمطار

محكمة، فيتو
 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش قدرت قيمته بربع كيلو جرام، أخفتها داخل ملابسها بقصد تهريبه إلى خارج البلاد بمطار القاهرة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام سيدة بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد تهريبها إلى دولة قطر، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطها وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش تخفيها داخل ملابسها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد تهريبها إلى دولة قطر بالاشتراك مع سيدة خليجية تنتظرها في الدوحة مقابل مبلغ مالي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

