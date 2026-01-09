18 حجم الخط

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، سقوط شجرة كبيرة على أسلاك الكهرباء وعمود إنارة عام نتيجة موجة من الرياح الشديدة التي ضربت عددا من قرى ومراكز المحافظة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وقطع الطريق العام دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

وتلقى مركز عمليات الطوارئ بمحافظة الغربية بلاغا من أهالي القرية يفيد بسقوط الشجرة على أسلاك الكهرباء المارة بجوار ترعة بحر سيف بالقرب من الطريق الرئيسي عند نهاية القرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

رفع آثار سقوط شجرة وإصلاح عمود إنارة بكفر ديما بالغربية بعد موجة رياح شديدة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بالتنسيق مع إدارة كهرباء كفر الزيات وإدارة ري بحري كفر الزيات والوحدة المحلية بقرية الدلجمون برفع الشجرة وإزالة آثار الواقعة وتأمين الموقع وإصلاح عمود الإنارة المتضرر وإعادة فتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات في أسرع وقت.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن أعمال الإصلاح تمت بشكل فوري مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة تحسبا لأي تداعيات أخرى نتيجة سوء الأحوال الجوية مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين.



وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو مخاطر ناتجة عن التقلبات الجوية وذلك لضمان سرعة التدخل والتعامل معها أولًا بأول.

