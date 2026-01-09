الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع آثار سقوط شجرة وإصلاح عمود إنارة بكفر ديما بالغربية بعد موجة رياح شديدة

سقوط شجرة وإصلاح
سقوط شجرة وإصلاح عمود إنارة بكفر ديما بالغربية
18 حجم الخط

 شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، سقوط شجرة كبيرة على أسلاك الكهرباء وعمود إنارة عام نتيجة موجة من الرياح الشديدة التي ضربت عددا من قرى ومراكز المحافظة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وقطع الطريق العام دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الغربية

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

 وتلقى مركز عمليات الطوارئ بمحافظة الغربية بلاغا من أهالي القرية يفيد بسقوط الشجرة على أسلاك الكهرباء المارة بجوار ترعة بحر سيف بالقرب من الطريق الرئيسي عند نهاية القرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

رفع آثار سقوط شجرة وإصلاح عمود إنارة بكفر ديما بالغربية بعد موجة رياح شديدة
رفع آثار سقوط شجرة وإصلاح عمود إنارة بكفر ديما بالغربية بعد موجة رياح شديدة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بالتنسيق مع إدارة كهرباء كفر الزيات وإدارة ري بحري كفر الزيات والوحدة المحلية بقرية الدلجمون برفع الشجرة وإزالة آثار الواقعة وتأمين الموقع وإصلاح عمود الإنارة المتضرر وإعادة فتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات في أسرع وقت.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن أعمال الإصلاح تمت بشكل فوري مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة تحسبا لأي تداعيات أخرى نتيجة سوء الأحوال الجوية مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين.


وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو مخاطر ناتجة عن التقلبات الجوية وذلك لضمان سرعة التدخل والتعامل معها أولًا بأول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الغربية

رئيس جامعة طنطا يزور المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ الغربية يتفقد معهد أورام طنطا ويوزع الهدايا ويستمع لمطالب أسرهم
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

طريق مصر، السنغال تُقصي مالي وتتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

التعاون يهزم الشباب 2-0 ويزاحم النصر على وصافة الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية