مدرب نيجيريا متحدثا عن مواجهة الجزائر: ستكون اختبارا صعبا بكل تأكيد

تحدث إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مباراة الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام الجزائر، في تمام السادسة من مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إيريك شيل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لن أتحدث إلا عن مباراة الغد، لكن ما أستطيع قوله، هو إن أوسيمين موجود معنا".

وأضاف: "قضيت بعض الوقت في تدريب نادي مولودية وهران الجزائري، وسعدت كثيرًا بهذه الفترة، وأكسبتني بعض المعرفة حول الكرة الجزائرية، لا أعرف الكثير عن الكرة الجزائرية، لكنني لعبت مع لاعبين جزائريين، وهم يمتلكون رؤية جيدة، ودعونا نرى ما سيحدث غدًا".

وتابع: "أحاول دائمًا أن أكون بكامل تركيزي، لأنه جزء مهم من عملي، وأنقل ذلك للاعبين حتى يكونوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية والذهنية داخل الملعب، وعلى الاتحاد أن يحل أي مشكلة، أنا أركز في عملي داخل الملعب فقط".

وبسؤاله حول الانقطاع عن التدريبات؟ قال: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد النيجيري، لكنني مسئول فقط عما يحدث داخل الملعب".

وشدد: "نتعامل مع كل الفرق بشكل جدي، كل فريق له نقاط قوة وضعف، ربما مباراة الجزائر تختلف عن المباريات السابقة، لكننا أيضًا لعبنا مباريات قوية في هذه البطولة، ولن أقلل منهم، ستكون اختبار صعب بكل تأكيد، لكننا لدينا أفضل نسخة من نيجيريا لمباراة الغد".

