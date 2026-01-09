الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب نيجيريا متحدثا عن مواجهة الجزائر: ستكون اختبارا صعبا بكل تأكيد

إيريك شيل
إيريك شيل
18 حجم الخط

تحدث إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مباراة الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام الجزائر، في تمام السادسة من مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إيريك شيل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لن أتحدث إلا عن مباراة الغد، لكن ما أستطيع قوله، هو إن أوسيمين موجود معنا".

وأضاف: "قضيت بعض الوقت في تدريب نادي مولودية وهران الجزائري، وسعدت كثيرًا بهذه الفترة، وأكسبتني بعض المعرفة حول الكرة الجزائرية، لا أعرف الكثير عن الكرة الجزائرية، لكنني لعبت مع لاعبين جزائريين، وهم يمتلكون رؤية جيدة، ودعونا نرى ما سيحدث غدًا".

وتابع: "أحاول دائمًا أن أكون بكامل تركيزي، لأنه جزء مهم من عملي، وأنقل ذلك للاعبين حتى يكونوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية والذهنية داخل الملعب، وعلى الاتحاد أن يحل أي مشكلة، أنا أركز في عملي داخل الملعب فقط".

وبسؤاله حول الانقطاع عن التدريبات؟ قال: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد النيجيري، لكنني مسئول فقط عما يحدث داخل الملعب".

وشدد: "نتعامل مع كل الفرق بشكل جدي، كل فريق له نقاط قوة وضعف، ربما مباراة الجزائر تختلف عن المباريات السابقة، لكننا أيضًا لعبنا مباريات قوية في هذه البطولة، ولن أقلل منهم، ستكون اختبار صعب بكل تأكيد، لكننا لدينا أفضل نسخة من نيجيريا لمباراة الغد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيريك شيل كاس الأمم الإفريقية نيجيريا

مواد متعلقة

بعثة الجزائر تصل مراكش استعدادا لصدام نيجيريا بأمم أفريقيا

تفاصيل وعد نجم نيجيريا لزملائه بدفع المكافآت قبل مباراة الجزائر
ads

الأكثر قراءة

مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

جوائز ساويرس والفريضة الغائبة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

خدمات

المزيد

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية