الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران علي صفيح ساخن، تداول مقاطع توثق إضرام النيران بمبنى الإذاعة والتلفزيون بأصفهان

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

 شهدت إيران تصعيدًا جديدًا فى وتيرة الاحتجاجات، مع تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تُظهر إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان، تزامنًا مع مظاهرات واسعة مناهضة للنظام فى عدة مدن.

 

إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان

وأظهرت الفيديوهات المتداولة اندلاع النيران فى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان، وسط هتافات المحتجين، فى مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبى واتساع رقعة المظاهرات فى إيران خلال الساعات الماضية.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعى لقطات مصورة قالوا إنها توثق لحظة إشعال النيران فى المبنى الرسمى، بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة فى عدد من المحافظات الإيرانية، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 

 

تطورات المظاهرات فى إيران

ويأتي إحراق مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان ضمن سلسلة تطورات ميدانية تشهدها المظاهرات فى إيران، حيث شهدت الأيام الأخيرة قطع طرق، واحتجاجات ليلية، واشتباكات متفرقة فى بعض المناطق، بحسب ما أظهرته المقاطع المتداولة.

 

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح ملابسات الحريق أو حجم الخسائر، في وقت تتابع فيه السلطات الإيرانية تطورات المظاهرات في إيران، وسط إجراءات أمنية مشددة في عدد من المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان أصفهان مدينة أصفهان المحافظات الإيرانية المظاهرات في إيران

مواد متعلقة

اشتعال الأوضاع في إيران، كثافة تظاهرات وقطع الانترنت وإيلون ماسك يفعل للمحتجين خدمة ستارلينك

كشف هوية عميل للموساد في طهران، منشورات جديدة لمجموعة القرصنة حنظلة الإيرانية

رويترز: انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران

احتجاجات "بازار طهران الكبير" بين الغضب الاقتصادي والمخاوف السياسية.. محاولات أمريكية إسرائيلية للصيد في الماء العكر.. جيش الاحتلال يضع خطة للتدخل.. ومخاوف من توترات إقليمية متصاعدة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

النصر يسقط بالخسارة أمام القادسية 1/2 في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء

الإفتاء توضح حكم الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية