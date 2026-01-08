إيران علي صفيح ساخن، تداول مقاطع توثق إضرام النيران بمبنى الإذاعة والتلفزيون بأصفهان

18 حجم الخط

شهدت إيران تصعيدًا جديدًا فى وتيرة الاحتجاجات، مع تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تُظهر إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان، تزامنًا مع مظاهرات واسعة مناهضة للنظام فى عدة مدن.

إضرام النيران فى مبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة أصفهان

وأظهرت الفيديوهات المتداولة اندلاع النيران فى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان، وسط هتافات المحتجين، فى مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبى واتساع رقعة المظاهرات فى إيران خلال الساعات الماضية.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعى لقطات مصورة قالوا إنها توثق لحظة إشعال النيران فى المبنى الرسمى، بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة فى عدد من المحافظات الإيرانية، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

JUST IN: 🇮🇷 Streets burn in #Iran as protests continue. pic.twitter.com/Ci9qGYUR9E — Hindustan Today (@HTtoday_) January 8, 2026

تطورات المظاهرات فى إيران

ويأتي إحراق مبنى الإذاعة والتلفزيون فى أصفهان ضمن سلسلة تطورات ميدانية تشهدها المظاهرات فى إيران، حيث شهدت الأيام الأخيرة قطع طرق، واحتجاجات ليلية، واشتباكات متفرقة فى بعض المناطق، بحسب ما أظهرته المقاطع المتداولة.

Al menos 45 personas han muerto, entre ellos ocho menores, desde el comienzo de las protestas que sacuden a Irán desde finales de diciembre de 2025, según la ONG Irán Derechos Humanos (IHR), con sede en Oslo (Noruega). El estallido social, que acumula ya 12 días.#Iran #urgente pic.twitter.com/1NC9WhUAFl — EL Monitor (@elmonitorportal) January 8, 2026

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح ملابسات الحريق أو حجم الخسائر، في وقت تتابع فيه السلطات الإيرانية تطورات المظاهرات في إيران، وسط إجراءات أمنية مشددة في عدد من المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.