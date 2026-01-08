وزير الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة

18 حجم الخط

أسعار الدواجن، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن بمصر تخطى 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، لما يوفره من منتجات استراتيجية وفرص عمل واسعة.

وأوضح أن إنتاج الدواجن التجارية بلغ نحو 1.6 مليار طائر تسمين، فيما تجاوز إنتاج البيض 16 مليار بيضة سنويًا، ويعمل في القطاع أكثر من 3 ملايين عامل من خلال ما يزيد على 38 ألف منشأة منتشرة على مستوى الجمهورية.

وزير الزراعة ينفي شائعات ارتفاع أسعار الكتاكيت ويؤكد: الأرقام المتداولة غير دقيقة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور وندى رضا، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، نفى وزير الزراعة صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت من 8 جنيهات إلى ما بين 35 و38 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي للسوق.

وشدد على أهمية التعامل مع ملف الأسعار بمنتهى الشفافية، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع العادل، ويحفظ حقوق المنتج والمستهلك في آن واحد.

اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن لضبط السوق وتحقيق توازن بين التكلفة والسعر

وأشار علاء فاروق إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا مع اتحاد منتجي الدواجن ورئيس شعبة بيض المائدة، لبحث أوضاع السوق والتحديات الراهنة، خاصة في ظل المتغيرات الموسمية، مؤكدًا أن الحوار تم بشفافية كاملة بهدف ضبط منظومة التسعير ومنع أي زيادات غير مبررة.

تكاليف الشتاء وخروج بعض المزارع غير المطورة من الإنتاج تؤثر على الأسعار

وأوضح وزير الزراعة أن فصل الشتاء يفرض أعباء إضافية على المنتجين نتيجة زيادة تكاليف التدفئة، فضلًا عن خروج بعض المزارع المفتوحة وغير المطورة مؤقتًا من منظومة الإنتاج، وهو ما ينعكس على حجم المعروض في الأسواق.

وأكد في الوقت ذاته أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من مثيلاتها خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات السوق.

اتفاق لضخ كميات إضافية من الدواجن وخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة

وأكد علاء فاروق وجود اتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات أكبر من الإنتاج في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار، مع توقعات واضحة بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة.

تدخل حكومي فوري عند أي ارتفاع غير مبرر لحماية المواطن وصغار المربين

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تتدخل فورًا عند حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال تنسيق كامل بين وزارة الزراعة، وزارة التموين، جهاز الشراء الموحد، جهاز مستقبل مصر، اتحاد منتجي الدواجن، وذلك بهدف حماية صغار المربين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

انخفاض الدولار وتراجع الفائدة وزيادة الإنتاج عوامل داعمة للسوق

وأشار وزير الزراعة إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية، وانخفاض سعر الدولار، وتراجع أسعار الفائدة، كلها عوامل تصب في مصلحة المنتج والمستهلك معًا، مؤكدًا أن الدولة داعمة لصناعة الدواجن باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا لا غنى عنه.

