بعد تصريحات وزير الزراعة، منتجو الدواجن والبيض يطلقون صرخة استغاثة للسيسي ومدبولي

أطلق منتجو الدواجن والبيض في مصر صرخة استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، معبرين عن معاناتهم من ما وصفوه بـ "الظلم والتشويه"، بعد تصويرهم من قبل بعض الجهات على أنهم جشعون ومحتكرون للأسعار، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

8 مليارات جنيه خسائر الشركات في نهاية الربع الأخير من 2025

وقال أحمد نبيل، عضو اتحاد منتجي الدواجن، في بيان له اليوم الأربعاء، إن خسائر الشركات بلغت نحو 8 مليارات جنيه في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن القطاع يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من السياسات الحكومية وتهديدات بفتح باب الاستيراد، والتي أثرت على خطط التوسع الداخلي لبعض الشركات الكبرى.

وأضاف نبيل أن ثلاث شركات كبرى كانت تسعى للتوسع داخليًا قررت تحويل استثماراتها إلى دول عربية، لضمان استقرار أعمالها وتحقيق عوائد مضمونة، بعد أن واجهت تهديدات مباشرة من تصريحات وزير الزراعة التي هاجم فيها الاتحاد وهدد بفتح السوق أمام المستوردين.

وأوضح نبيل أن العراق أوقفت استيراد الدواجن والبيض لدعم المنتجين المحليين، معلقًا على تهديدات وزير الزراعة بالقول: "غير مفهومة.. ولو المنتج بأيده يكسب، كان بالفعل عمل ذلك".

أسعار الدواجن والبيض في مصر انخفضت بنحو 20%

وأشار نبيل إلى أن أسعار الدواجن والبيض في مصر انخفضت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس الصعوبات الحقيقية التي يواجهها المنتجون في تحقيق أرباح مناسبة. وبيّن أن سعر طبق البيض كان 150 جنيهًا من المزرعة في 7 يناير 2025 و122 جنيهًا في نفس اليوم 2026، بينما بلغ سعر كيلو اللحم 100 جنيه عام 2025 مقابل 70 جنيهًا في 2026.

وأكد نبيل أن استمرار هذه السياسات يهدد استدامة القطاع المحلي ويجعل المستثمرين يتجهون نحو الخارج، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى دعم المنتج المحلي لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في السوق المحلية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن منتجي الدواجن والبيض يطالبون بضرورة التدخل الفوري من الرئيس ورئيس الوزراء لحماية القطاع، والعمل على سياسات عادلة تحقق توازنًا بين مصالح المنتج والمستهلك، مع تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

