الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد تصريحات وزير الزراعة، منتجو الدواجن والبيض يطلقون صرخة استغاثة للسيسي ومدبولي

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو
18 حجم الخط

أطلق منتجو الدواجن والبيض في مصر صرخة استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، معبرين عن معاناتهم من ما وصفوه بـ "الظلم والتشويه"، بعد تصويرهم من قبل بعض الجهات على أنهم جشعون ومحتكرون للأسعار، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

8 مليارات جنيه خسائر الشركات في نهاية الربع الأخير من 2025

وقال أحمد نبيل، عضو اتحاد منتجي الدواجن، في بيان له اليوم الأربعاء، إن خسائر الشركات بلغت نحو 8 مليارات جنيه في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن القطاع يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من السياسات الحكومية وتهديدات بفتح باب الاستيراد، والتي أثرت على خطط التوسع الداخلي لبعض الشركات الكبرى.

وأضاف نبيل أن ثلاث شركات كبرى كانت تسعى للتوسع داخليًا قررت تحويل استثماراتها إلى دول عربية، لضمان استقرار أعمالها وتحقيق عوائد مضمونة، بعد أن واجهت تهديدات مباشرة من تصريحات وزير الزراعة التي هاجم فيها الاتحاد وهدد بفتح السوق أمام المستوردين.

وأوضح نبيل أن العراق أوقفت استيراد الدواجن والبيض لدعم المنتجين المحليين، معلقًا على تهديدات وزير الزراعة بالقول: "غير مفهومة.. ولو المنتج بأيده يكسب، كان بالفعل عمل ذلك".

 أسعار الدواجن والبيض في مصر انخفضت بنحو 20%

وأشار نبيل إلى أن أسعار الدواجن والبيض في مصر انخفضت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعكس الصعوبات الحقيقية التي يواجهها المنتجون في تحقيق أرباح مناسبة. وبيّن أن سعر طبق البيض كان 150 جنيهًا من المزرعة في 7 يناير 2025 و122 جنيهًا في نفس اليوم 2026، بينما بلغ سعر كيلو اللحم 100 جنيه عام 2025 مقابل 70 جنيهًا في 2026.

وأكد نبيل أن استمرار هذه السياسات يهدد استدامة القطاع المحلي ويجعل المستثمرين يتجهون نحو الخارج، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى دعم المنتج المحلي لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في السوق المحلية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن منتجي الدواجن والبيض يطالبون بضرورة التدخل الفوري من الرئيس ورئيس الوزراء لحماية القطاع، والعمل على سياسات عادلة تحقق توازنًا بين مصالح المنتج والمستهلك، مع تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد منتجي الدواجن استيراد الدواجن الدواجن والبيض السياسات الحكومية سعر طبق البيض سعر كيلو اللحم طبق البيض منتجو الدواجن منتجي الدواجن وزير الزراعة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية