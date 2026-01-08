هانى مهران وخالد رسلان يفوزان بجائزة ساويرس لأفضل نص مسرحي

18 حجم الخط

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين، فى دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذى أقيم فى قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

فاز بالمركز الثانى بجائزة أفضل نص مسرحي الكاتب والمؤلف هانى مهران عن نص “ فولو ماستر ماركر ”.

و فاز بالمركز الأول، الكاتب خالد رسلان عن النص المسرحى “لاجئ رقم واحد ”.

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل نص مسرحي كلا من: الدكتورة إيمان عز الدين أستاذ الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتورة ريم الدجوى مدرس الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، الدكتورة دينا أمين أستاذ مساعد ومدير برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، والدكتورة داليا منصور عميد كلية دراسات اللغات بالجامعة العربية المفتوحة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم، الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت المسابقة تلقت خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

