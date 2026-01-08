الخميس 08 يناير 2026
اقتصاد

وزير الاستثمار يكرم حسام هيبة لانتهاء فترة رئاسته للهيئة العامة للمناطق الحرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 كرم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

ووجه المهندس حسن الخطيب الشكر لحسام هيبة، مؤكدًا أنه قدم كل الجهود  المخلصة طيلة فترة توليه رئاسة الهيئة وقام بجهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم والعمل على ملفات التحول الرقمي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة تشهد تسليم وتسلم حضاري في وجود القيادة السابقة والحالية، وهو ما يؤكد التعاون والرغبة في استكمال ما تم من جهود مخلصة ومواصلة الإصلاحات التي تمت طيلة الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي سيعمل عليها المهندس محمد الجوسقي خلال الفترة القادمة لمواصلة الإصلاحات، مؤكدًا أنه سيتابع بشكل يومي عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومقترحات تطوير العمل بها.

ومن جانبه، أعرب هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق العمل بالهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للهيئة في المرحلة المقبلة.

بدوره أكد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على حرصه مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث بالهيئة والتعاون مع جميع العاملين بها، وكذا حرصه على الإستماع لكل المقترحات التي تهدف لتطوير منظومة العمل.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
