ما مصير حكومة مصطفى مدبولي بعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالى؟ أستاذ قانون يجيب

مع اقتراب تشكيل مجلس النواب الجديد في يناير الجارى وترقب صدور قرار المعينين، يتساءل عدد من المتابعين، عن مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

الحصول على ثقة مجلس النواب

بدوره قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الحكومة الحالية سبق لها الحصول على ثقة مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني الذي ينتهي في ١١ يناير الجاري، وحينما يكتمل تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث يكون من اللازم لاستمرارية عمل الحكومة الحالية أن تحوز الثقة من البرلمان المشكل في فصله التشريعي الثالث.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ“فيتو”، الأعراف الدستورية تقضي بأن الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية بمناسبة وجود مجلس نواب جديد في الفصل التشريعي الثالث، ليكون أمام الرئيس اختصاصات دستورية من حقه أن يمارسها، حيث بإمكانه في الحالة الأولى، قبول الاستقالة، وتكليف ذات الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ويُختار رئيس جديد للوزراء ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامجها لعرضه على مجلس النواب.

تشكيل الحكومة الجديدة

وتابع: أما الحالة الثانية، فلرئيس الجمهورية أن يكلف رئيس الوزراء الحالي الذي قدم له استقالته، بتشكيل الحكومة الجديدة، أي أنه يرفض الاستقالة، ويكلفه بتشكيل جديد للحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. والحالة الثالثة أنه يقبل الاستقالة، ويعيد تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيلة جديدة ويمر بالإجراءات السابقة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري: بالتالي في جميع الأحوال سوف تضع الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، وفقًا للأعراف الدستورية العالمية، لأن الحكومة يلزم لها أن تظل حائزة على ثقة مجلس النواب، وطالما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني انتهى عمله، وأتى فصل تشريعي جديد بتشكيلة جديدة، فيلزم لبقاء الحكومة الحصول على الثقة حتى تستطيع القيام بمهامها.

وقال: بالنسبة إلى الخطوة التالية، وهي إذا عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب لأخذ الثقة، فأرى أن الوزراء عليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية بعد الحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم تحز هذه الحكومة الثقة، فحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، عليه أن يرشح رئيس حكومة، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يكلفه، على أن يتولى رئيس الجمهورية في هذه الحالة، تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الحكومة. مضيفًا: وأما إذا لم تحز الثقة، في هذه الحالة مجلس النواب يعد منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس جديد.

