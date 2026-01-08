الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد داود يبدأ التحضيرات لفيلم جديد بعنوان "ويك إند"

أحمد داود
أحمد داود
18 حجم الخط

تعاقد مؤخرًا الفنان أحمد داود، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “ويك إند”، حيث بدأ التحضيرات الأولى للعمل، مع المخرجة سارة كريم والمؤلف حسن نيازي.

ومن المفترض أن تشهد الأيام القليلة القادمة جلسات عمل مكثفة من أجل اختيار بعض النجوم الذين سوف يشاركون في بطولة العمل، تهميدًا لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل.

من جانب آخر يشارك الفنان أحمد داوود خلال السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “بابا وماما جيران”، العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب.


وتدور أحداث العمل حول شاب ينشأ في أسرة فقيرة لكنه يسعى أن يصبح رجل أعمال وتساعده زوجته وحبيبته في الوصول لهذا الأمر.

كاست مسلسل بابا وماما 

ويشارك في بطولة العمل كل من ميرنا جميل، آية سماحة، شيرين، ميمي جمال، محمد محمود، ومحمود حافظ، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني على قناة mbc.

وتلعب الفنانة شيري خلال أحداث مسلسل باب وماما  شخصية والدة أحمد داوود التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

وكانت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما كرمت في دورته الـ 73 الفنان أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد داود فيلم ويك اند الممثل احمد داود
ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية