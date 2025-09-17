شاهد، كواليس اللمسات النهائية لـ فيلم "إذما" استعدادا لعرضه

على قدم وساق يضع فريق عمل فيلم “إذما” اللمسات النهائية استعدادا لعرضه بدور السينمات المصرية والخليجية خلال الفترة القليلة المقبلة.

والفيلم بطولة النجم أحمد داود، ومن تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

فيلم إذما

الفيلم مقتبس عن رواية "إذ ما" الصادرة في عام 2020، والتي تصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي لسنوات، وحققت صدى واسعًا بين القرّاء، حيث تتمحور أحداثها حول شخصية "عيسى"، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويصله في عيد ميلاده هدية من شخص غير متوقع، تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه لإعادة النظر في تفاصيل مسيرته بالكامل.

أعمال الكاتب محمد صادق

ويشهد الكاتب محمد صادق حالة من النجاح الأدبي والسينمائي، إذ تحولت حتى الآن أربع من رواياته إلى أعمال فنية لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، وأحدث هذه التحولات هو فيلم "إذما"، والذي يجمع النجمين أحمد داوود وأحمد داش، ويقوم بتأليفه وإخراجه الكاتب نفسه.

وقبل "إذ ما"، كانت رواية " طه الغريب" هى ثالث أعمال محمد صادق التي تجد طريقها إلى الشاشة، ويشارك فى بطولتها حسن الرداد ومي عمر، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أما ثاني رواية تم تحويلها إلى فيلم فكانت "بضع ساعات في يوم ما"، التي تحولت إلى عمل سينمائى ضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدنى، ومحمد سلام، وغيرهم، والفيلم كان من تأليف وسيناريو محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

لكن البداية السينمائية لروايات محمد صادق جاءت مع العمل الأشهر "هيبتا "، الذي حطم أرقام المبيعات منذ صدوره في 2014، وتجاوزت طبعاته الـ36، وقد تحول إلى فيلم شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الشاشة مثل عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داوود، دينا الشربيني، جميلة عوض، أحمد مالك، وغيرهم، ومن إخراج هادى الباجورى.

واستكمالًا لهذا النجاح، عاد صادق بفيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، الذي استكشف عمق العلاقات الإنسانية بتقلباتها، وضم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، في توليفة درامية رومانسية جذبت جمهور "هيبتا" الأصلي.

