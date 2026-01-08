صدور رواية "محاولات فاشلة للهروب من القدر" لـ ميرنا الهلباوي

18 حجم الخط

أصدرت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، رواية “محاولات فاشلة للهروب من القدر"، للكاتبة ميرنا الهلباوي، حيث طرحتها الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة.

رواية محاولات فاشلة للهروب من القدر

ومن أجواء الرواية: هل كان سر نجاح كوكو شانيل هو عمر أفندي؟ ثم ما علاقة مزارع الياسمين في دلتا مصر بسجون هتلر النازية في ألمانيا؟ ولماذا استقل الدكتور سيجموند فرويد قطار الإسكندرية- القاهرة متجهًا إلى جاردن سيتي في مصر؟ وما العامل المشترك بين الفنان الإسباني سلفادور دالي وأمينة الفلاحة المصرية البسيطة؟ وهل يمكن تخيل ارتباطٍ وثيقٍ بين الفرنسي چاستون ماسبيرو رئيس مصلحة الآثار المصرية والمقاومة الفلسطينية؟ فيليب باخ بطل هذه الرواية المثيرة هو الوحيد الذي لديه إجابات عن هذه الأسئلة الغريبة.

الرواية مستوحاة من أحداث حقيقية لرجل عادي ذي أثر مذهل، تحتار في تصنيفه هل هو بطل أم أناني لدرجة تثير الغيظ؟ كان فيليب باخ يصر على معاندة أقداره وتجاهلها لينتهي به الأمر في رحلة حياة جنونية وخطيرة عكس كل ما يتمناه من الهدوء والحب والسعادة.

معلومات عن الكاتبة ميرنا الهلباوي

يذكر أن ميرنا الهلباوي بدأت مسيرتها بمدونة صغيرة على الإنترنت، ثم عملت بالصحافة لمدة خمس سنوات في إحدى المجلات، ولها الكثير من المقالات المنشورة، حظيت بشهرة في الحوارات الحصرية مع الشخصيات العامة العالمية، أهَّلتها للترشح لجائزة الصحافة العربية عام 2016م عن فئة الحوار الصحفي، وحازت المركز الثاني.

