"سابك" يهبط لأدنى مستوى منذ 2009 وتضغط على بورصة السعودية وسط جني الأرباح

شهدت البورصة السعودية "تاسي" تراجعا في مستهل تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات جني أرباح طبيعية بعد القفزة القوية التي حققتها في الجلسة الماضية عقب قرار السماح للأجانب بالاستثمار المباشر.

وسجل المؤشر العام انخفاضا بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 10381 نقطة، بضغط أساسي من القياديات في قطاعي البنوك والطاقة، وعلى رأسها "أرامكو" و"مصرف الراجحي"، بحسب وكالة بلومبرج.

صدمة "سابك" وإعادة هيكلة الأصول

خطف سهم شركة "سابك" الأنظار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ أبريل 2009، فاقدا أكثر من 4% من قيمته، ويأتي هذا الهبوط مدفوعا بإعلان الشركة عن تخارجها من أصول صناعية في أوروبا والأمريكيتين بقيمة 3.56 مليار ريال.

وعلى الرغم من العوائد النقدية للصفقة، إلا أن الشركة كشفت عن تحملها خسائر غير نقدية تقدر بنحو 18.3 مليار ريال ستظهر في نتائج الربع الرابع من 2025. ويرى المحللون أن هذا التأثير يظل "محاسبيًا" ولن يمس التدفقات النقدية، بل سيعزز كفاءة الشركة وقدرتها على النمو على المدى الطويل بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة.

تحديات النفط والسيناريوهات الجيوسياسية

لم تكن الضغوط محلية فحسب، بل ساهمت العوامل الخارجية في التأثير على معنويات المستثمرين، حيث يواجه النفط ضغوطا عند مستوى 60 دولارًا للبرميل.

وأشار خبراء ماليون إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة نحو زيادة عمليات الحفر، بالإضافة إلى وفرة المعروض من مناطق مثل فنزويلا، قد تبقي أسعار الخام تحت الضغط، مما ينعكس مباشرة على إيرادات المملكة والناتج المحلي الإجمالي.

ترقب لسيولة أجنبية ضخمة

رغم التراجع المؤقت، يسود التفاؤل بشأن مستقبل السيولة الأجنبية في السوق السعودي. وأكد مراقبون أن فتح السوق للأجانب لن يؤدي لسحب السيولة من أسواق الخليج المجاورة، بل إن الوفرة المالية لدى المؤسسات الدولية تسمح بضخ استثمارات جديدة في المنطقة ككل بناء على تقييمات الشركات وقوة ميزانياتها.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا نحو القرار المرتقب بـ رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة ليتجاوز الـ 49%، وسط تقديرات من "جيه بي مورجان" بأن رفع هذه النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات استثمارية كبرى تتجاوز 10.6 مليار دولار.

