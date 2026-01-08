"نسمة عودة" تفوز بجائزة ساويرس لأفضل مجموعة قصصية للشباب

18 حجم الخط

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

وفازت بجائزة المركز الثاني “نسمة عودة” في فئة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء عن المجموعة القصصية فئران أليفة، وتم حجب جائزة المركز الأول.

وكشف الكاتب جرجس شكري عن حيثيات حجب جائزة المركز الأول، قائلا: معظم الأعمال التي قدمت افتقدت لقواعد القصة القصيرة، وحجبها هي رسالة تقول إن المعرفة الطريق للتميز.

وكانت قد تضمنت القائمة القصيرة أربعة أعمال، هي "للموت طرقات ثلاث" لــ "إيمان أبو غزالة "، والمجموعة القصصية " فئران اليفة " لــ "نسمة عودة "، والمجموعة القصصية "مسافة تصلح للخيانة" لــ "نهى الشاذلي"، والمجموعة القصصية "حب عنيف" لــ "هدى عمران".

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع شباب الأدباء من كل من؛ الشاعر والناقد جرجس شكرى، الكاتبة والطبيبة بسمة عبد العزيز، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والدكتورة منيرة سليمان أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم، الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت قد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

