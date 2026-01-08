الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وليد مكي ومريم العجمي يفوزان بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء

جائزة ساويرس الثقافية
جائزة ساويرس الثقافية
18 حجم الخط

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

فاز بجائزة المركز الثاني في فئة أفضل رواية فرع شباب الأدباء مريم العجمي عن رواية صورة مريم، وفاز بالمركز الأول وليد مكي عن رواية سواكن الأولى، وسيتم نشر وترجمة العمل. 

وشملت القائمة القصيرة خمسة أعمال هي رواية "ما ألقاه الطير" لـ "دينا شحاتة"، ورواية "صورة مريم" لــ "مريم العجمي"، ورواية "سنوات الجري في المكان" لــ "نورا ناجي"، ورواية "هواء مالح" لــ "هبة خميس"، ورواية "سواكن الأولى" لــ "وليد مكي".

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع شباب الأدباء من كل من؛ الشاعر والناقد جرجس شكرى، الكاتبة والطبيبة بسمة عبد العزيز، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والدكتورة منيرة سليمان أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته جائزة ساويرس الثقافية، مساء اليوم، الخميس، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحي، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم. 

وكانت قد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. 

وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

