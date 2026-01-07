خبير تربوي: ألعاب المراهنات أخطر أدوات حروب الجيل الخامس ضد الشباب

18 حجم الخط

حذّر الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، من خطورة الانتشار المتزايد لإدمان الألعاب الإلكترونية وتطبيقات المراهنات بين الشباب، مؤكدًا أن المجتمع يواجه أحد أشكال "حروب الجيل الخامس" التي تستهدف الشباب بشكل مباشر باعتبارهم طاقة المجتمع ومحركه الأساسي.

وأوضح محمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الألعاب والتطبيقات تبدأ بأساليب جذب ناعمة، عبر تقديم هدايا رمزية وتحفيزات وهمية، ثم تنتقل لاحقًا إلى مرحلة السيطرة النفسية، حيث تقوم هذه التطبيقات بدراسة نفسية المستخدمين وتحليل سلوكهم للتأثير عليهم ودفعهم إلى الإدمان، مشيرًا إلى أن خطورة الأمر تتضاعف في ظل انتشار الهواتف المحمولة بين الأطفال والشباب في مختلف المراحل العمرية دون رقابة كافية.

وأضاف محمد عبد العزيز، أن تطبيقات المراهنات تعتمد بشكل واضح على آليات حروب الجيل الخامس، إذ تستقطب الشباب تدريجيًا، وتدفعهم إلى الإدمان وصولًا إلى مراحل نفسية خطيرة، لافتًا إلى وجود ألعاب متخصصة في التحديات الإلكترونية وسحب الصور الشخصية والسيطرة على المستخدم نفسيًا، وهو ما قد يدفع بعض الشباب في النهاية إلى التفكير في الانتحار، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والتماسك الأسري.

وشدد محمد عبد العزيز، على ضرورة قيام الأسرة بدور رقابي حقيقي، وعدم ترك الأبناء دون متابعة أو اهتمام، مؤكدًا أن الرقابة الأسرية الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخاطر الرقمية، إلى جانب أهمية توعية أولياء الأمور بوسائل المتابعة والرقابة على استخدام الهواتف المحمولة، داعيًا إلى ضرورة إدراج مفاهيم الوعي المالي والكسب الحلال والاجتهاد في تحقيق الربح ضمن المناهج التعليمية.

