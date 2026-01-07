الدفاع الدنماركية: جنودنا مستعدون لإطلاق النار حال غزو جرينلاند

18 حجم الخط

جرينلاند، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أن الجنود الدنماركيين مستعدون لإطلاق النار أولًا ثم طرح الأسئلة لاحقًا حال قيام أي قوة، بما فيها الولايات المتحدة، بمحاولة غزو جزيرة جرينلاند.

وشددت الوزارة على أن هذا الموقف يمثل خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد وأراضيها الحيوية.

الدفاع العسكري الدنماركي: التدابير الاحترازية سارية أثناء الحرب وأي هجوم

وأوضحت الوزارة أن التدابير الاحترازية للدفاع العسكري ما زالت سارية المفعول في حال وقوع هجمات على الدنمارك أو أثناء الحرب، مؤكدًة أن القوات المسلحة تتابع أحدث السيناريوهات الأمنية والاستراتيجية لضمان حماية الجزيرة والشعب الدنماركي.

سيادة جرينلاند محور الاستعدادات العسكرية الدنماركية

تأتي هذه التصريحات في خضم الاهتمام الأمريكي المتزايد بملف جرينلاند، إذ أكدت الدنمارك من خلال موقفها أن سيادة الجزيرة غير قابلة للتفاوض أو الاستحواذ الخارجي، وأن أي تحرك خارجي سيواجه ردًا عسكريًا مباشرًا وفق القوانين والدستور الدنماركي.

رسالة واضحة لأطراف دولية حول قوة الردع الدنماركية بشأن جرينلاند

وترسل هذه التصريحات رسالة واضحة لكل القوى الدولية بأن الدفاع عن جرينلاند هو أولوية وطنية، وأن الدنمارك لن تسمح بتغيير الوضع القائم بالقوة أو الضغط السياسي، مؤكدة قدرة الجيش على حماية الأراضي الحيوية بكل الوسائل الضرورية.

ويرى محللون أن تصريحات الدفاع الدنماركي تصعد الملف إلى بعد أمني وعسكري مباشر، في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي تكهنات واسعة حول نوايا الولايات المتحدة في القطب الشمالي، خاصة في ظل الحديث عن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند ومصالح الطاقة والموقع الاستراتيجي لها.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستعقد اجتماعًا مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث ملف جرينلاند، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية على صعيدي الأمن القومي والمنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي.

