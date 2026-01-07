انفجار وإصابات، تطورات خطيرة على الحدود الكمبودية التايلاندية

18 حجم الخط

عاودت التوترات العسكرية للظهور بعد عشرة أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، إثر انفجار على الحدود أسفر عن إصابة جنود من كلا الطرفين.

إصابة جنديين جراء انفجار في مقاطعة برياه فيهير

وأعلن مسئولون دفاعيون كمبوديون، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين جراء انفجار في مقاطعة (برياه فيهير) أثناء قيام القوات بمهام روتينية داخل الأراضي الكمبودية السيادية.



وأفادت وزارة الدفاع الكمبودي - في بيان صحفي - بأن الحادث وقع في منطقة موم باي حيث كانت القوات الكمبودية تُجري عمليات تنظيمية وترتيبية في مواقعها عندما تسبب انفجار ناتج عن كومة قمامة في إصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة.

وأوضحت الوزارة أن فريق العمل المعني بتنسيق الحدود الكمبودية التايلاندية يُتابع الحادث بشكل مشترك، حيث تتشاور فرق العمل من كلا البلدين وتتبادل المعلومات وتتعامل مع الأمر وفقًا للآليات المعتمدة.

استعادة الاستقرار والأمن على طول الحدود

وأكدت الوزارة مجددًا التزام كمبوديا بالسلام، مشددةً على أن الحكومة الكمبودية والقوات المسلحة الملكية الكمبودية تواصلان احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة بما في ذلك وقف إطلاق النار والبيانات المشتركة اللاحقة، بهدف استعادة الاستقرار والأمن على طول الحدود.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الفريق مالي سوتشياتا: لا يُغير هذا الحادث موقف كمبوديا المبدئي المتمثل في حل جميع القضايا المتعلقة بالحدود سلميًا ومسؤولًا من خلال الحوار والتفاهم المتبادل.

المنطقة العسكرية الثانية في تايلاند أصدرت تعليمات لأفرادها بتوخي الحذر الشديد

وبدورها، أفادت وسائل إعلام تايلاندية أمس الثلاثاء، بأن المنطقة العسكرية الثانية في تايلاند أصدرت تعليمات لأفرادها بتوخي الحذر الشديد أثناء العمليات على طول الحدود التايلاندية الكمبودية، وذلك عقب حادثة إصابة جندي تايلاندي جراء انفجار وقع على الجانب التايلاندي من الحدود.

ووفقًا للسلطات التايلاندية وقع الحادث أمس في منطقة تشونج بوك بالقرب من التل 469 في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وأُصيب جندي بشظايا في ذراعه اليمنى، وقد قيّم الطاقم الطبي حالته بأنها مستقرة، ووصفوا إصابته بأنها غير مهددة للحياة.

وقدّمت الوحدات العسكرية في المنطقة الإسعافات الأولية الفورية، وأجلت الجندي المصاب من منطقة العمليات، ونُقل في البداية إلى مركز صحي محلي قبل نقله إلى مستشفى نام يوين لتلقي مزيد من العلاج حيث لا يزال تحت المراقبة الطبية.

فرار نصف مليون شخص من منازلهم

وتجري السلطات حاليًا تحقيقًا في سبب الانفجار فيما قال مسئولون عسكريون تايلانديون إن الحادث دفع إلى إعادة التأكيد على اليقظة وتدابير السلامة لحماية الأفراد والمدنيين العاملين بالقرب من الحدود.

وقد خاضت كمبوديا وتايلاند مواجهتين مسلحتين العام الماضي، الأولى في يوليو والثانية في ديسمبر 2025 ؛ مما أجبر أكثر من نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم معظمهم على الجانب الكمبودي بسبب التوغلات عبر الحدود واحتلال القرى الحدودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.