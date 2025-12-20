السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

تايلاند تقصف "كازينو" في كمبوديا

غارة تايلاندية على
غارة تايلاندية على كامبوديا
وجهت مقاتلات تايلاندية اليوم السبت، ضربة استهدفت كازينو في محافظة بورسات الكمبودية بذريعة استخدامه من عناصر الجيش الكمبودي.

تايلاند تقصف كازينو في كمبوديا 
 

وجاء القصف في إطار عملية عسكرية تحمل اسم "ترات تنتصر على الخصوم"، التي انطلقت منذ 12 يوما على طول الشريط الحدودي المتنازع عليه في المقاطعة الساحلية الشرقية لتايلاند.

وأفاد سلاح الجو الملكي التايلاندي أن طائرتين مقاتلتين أقلعتا من قاعدة في ترات، وألقتا 6 قنابل على الهدف المحدد في مهمة استغرقت نحو 20 دقيقة. وقد نجحت الضربة، وفق التقديرات العسكرية، في تدمير "معقل كمبودي" في منطقة ثمور دا، التابعة لمقاطعة فيال فينج.


وأوضح مسؤولون عسكريون أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية من فرقة عمل البحرية في ترات، أشارت إلى تحركات لعناصر الجيش الكمبودي ونقل أسلحة ثقيلة إلى مناطق قريبة من الحدود. 

واعتبرت تايلاند أن مجمعات الكازينو في المنطقة تُستخدم لحشد القوات، ما شكّل تهديدا مباشرا لأمنها واستدعى تدخلا جويا.

من جهتها، نقلت وسيلة إعلام كمبودية أن الضربة التايلاندية أصابت مبان تجارية خاصة ومدرسة ابتدائية في ثمور دا، لكنها لم تقدّم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر البشرية.

ورغم انتهاء الغارة الجوية، أُبلغ عن استمرار الاشتباكات في المنطقة، بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون من جهة ثمور دا. وشدّدت القوات التايلاندية على أن منشآت كمبودية "تعدّت على الحدود"، ما استدعى الرد العسكري، مشيرة إلى أن المراقبة ستتواصل لرصد أي تحركات جديدة قد تستدعي تدخلا إضافيا.

تايلاند كمبوديا سلاح الجو الجيش الكمبودي

