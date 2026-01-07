مناظرة النيابة تكشف سبب مقتل منجد على يد عامل

18 حجم الخط

كشفت مناظرة نيابة السلام في القاهرة لجثة منجد لقي مصرعه على يد عامل يعمل لديه في المحل الخاص به، وذلك بدائرة قسم شرطة السلام، أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنيتن أحدهما أصابته بجرح قطعي في منطقة الرقبة، والأخرى نفذت إلى الصدر فأحدثت نزيفا داخليا شديدا ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

وأكد الشهود أن المجني عليه كان معروفا بين جيرانه وزملائه بحسن الخلق وفعل الخير، حيث كان دائما يقدم المساعدة للآخرين دون مقابل.

المتهم متشرد يعيش بالشارع

وأضاف الشهود أن المتهم كان شخصا متشردا يعيش في الشارع بلا مأوى، فعطف عليه المجني عليه وأخذه للعمل معه في ورشة التنجيد خاصته وأعطاه مكانا للمبيت ومرتبا شهريا للعيش وتكوين حياة كريمة، إلا أن الجاني كان شخصا طماعا حاول سرقة المجني عليه الذي اكتشف الواقعة.

الشهود.. السرقة الدافع وراء الجريمة

وأشار الشهود إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه أثناء عتاب الأخير للأول بسبب سرقته له في غيابه، فقام على إثرها بطعنه طعنات نافذة أودت بحياته.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على صاحب ورشة لتنجيد الأثاث صريعا بطعنات متفرقة بجسده داخل ورشة يملكها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وبإجراء المعاينة تبين العثور على جثة صاحب ورشة لتنجيد الأثاث قتيلا بعد أن أصيب بطعنات نافذة بجسده، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يعمل لدى المجني عليه داخل الورشة بسبب خلافات العمل.

ضبط المتهم بقتل منجد السلام

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

